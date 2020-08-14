В Москве избили замглавы управы одного из районов

В Москве злоумышленник напал на 33-летнюю женщину, работающую замглавы управы одного из столичных районов. Мужчина нанес несколько сильных ударов по спине и рукам, после чего скрылся с места преступления. Как передает KP.Ru, после нападения пострадавшая обратилась в больницу за медицинской помощью.

Врачи рассказали изданию, что женщина получила ушибы спины и ушибы правого плечевого сустава. Серьезная медицинская помощь пострадавшей не потребовалась и ее отпустили домой.

В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.