В Москве задержали обвиняемого в убийстве полицейского уроженца Киргизии

В Москве задержали 39-летнего мужчину, уроженца Киргизии, объявленного в федеральный розыск у себя на родине за убийство полицейского. Об этом сообщает KP.Ru со ссылкой на правоохранительные органы Москвы.

Злоумышленник совершил преступление 10 лет назад и с тех пор скрывался. Как удалось установить оперативникам, в Москве мужчина был проездом и скоро должен был покинуть столицу. В Киргизии на него возбуждено несколько уголовных дел по статьям об убийстве и убийстве сотрудника полиции, рассказали в московской полиции.

В настоящее время преступник задержан и содержится под стражей.