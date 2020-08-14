В Раде заявили о предстоящем крахе завода "Мотор Сич"

Запорожский завод "Мотор Сич" находится на грани краха, уверен замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский.

По словам парламентария, промышленный гигант оказался в сложной ситуации из-за действий нынешнего почетного президента предприятия Вячеслава Богуслаева. "После того, как он (Богуслаев - прим. "РГ") получил деньги за акции от китайской компании, завод был заблокирован СБУ", - заявил Дубинский.

В ликвидации украинского производителя авиадвигателей, считает депутат, помогают неназванные представители правоохранительной системы Незалежной.