В России возобновляют работу синагоги

Работу в привычном режиме возобновили синагоги в 15 городах России, включая Санкт-Петербург, Иркутск, Нижний Новгород, Волгоград, Пермь, Калугу, Самару, Хабаровск и другие, сообщила пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

Большое количество пожилых прихожан и особая плотность общения в региональных общинах создавали более высокий риск быстрого распространения вируса. Поэтому руководство ФЕОР не спешило с открытием синагог и общинных центров, сосредоточившись на онлайн-программах по урокам Торы, а также благотворительных проектах, в числе которых масштабная акция по раздаче бесплатных шабатных продуктовых наборов по пятницам, сообщает пресс-служба федерации.

Но за последние два месяца ситуация с распространением инфекции стабилизировалась, в большинстве регионов значительно снизилось число заражений, и появилась возможность постепенного возобновления работы общин офлайн.

В преддверии праздника Рош аШана, еврейского Нового года, "очень важно, чтобы верующие люди после такого продолжительного времени изоляции, вновь смогли посещать общественные молитвы и проводить Рош аШана, а также последующие осенние праздники подобающим образом, с соблюдением всех законов и традиций", - отмечается в сообщении пресс-службы. Но при этом подчеркивается, что в приоритете "сохранность человеческой жизни и здоровья наших прихожан".

Многие синагоги еще не начали работу в ежедневном режиме и открывают свои двери только на время молитв в дни, когда читается Тора: понедельник, четверг, суббота. Также в большинстве общин не возобновляются общественные трапезы. Раввины городов обращаются к прихожанам, взывая к их личной ответственности: обязательному ношению масок в помещениях и соблюдению социальной дистанции.

"Люди стали ответственнее относиться к своему здоровью, приучили себя при малейших признаках простуды оставаться дома", - отметил президент ФЕОР, раввин Александр Борода, добавив, что это важно в любое время, а не только в пандемию.