В России запустили единый информационный портал по экотуризму

В России начал работать единый информационный портал "Экотуризм в России - путешествие по ООПТ", сообщили в Минприроды.

Портал посвящен туристским возможностям особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения.

"Теперь любой желающий посетить заповедник, национальный парк или заказник может зайти на сайт, выбрать необходимый регион, категорию маршрута (пеший, водный, горный, велосипедный и т.д.) и его сложность (семейный, детский, спортивный и т.д.), получить полную информацию в соответствию с запросом", - отметили в министерстве. Также на портале можно сразу подать заявку на посещение понравившегося маршрута.

Пока портал еще наполняется информацией, которая будет постоянно актуализироваться по мере развития инфраструктуры ООПТ.

Внутренний экологический туризм - одно из приоритетных направлений национального проекта "Экология", уточнили в Минприроды.