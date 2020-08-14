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14.08.2020 10:31
Рубрика: В мире

В Сеуле появились "умные" противовирусные автобусные остановки

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Фото: Олег Кирьянов/РГ Фото: Олег Кирьянов/РГ
Фото: Олег Кирьянов/РГ

В одном из округов южнокорейской столицы появились новейшие автобусные остановки, оснащенные не только кондиционерами и бесплатным интернетом, но и системами, блокирующими проникновение всевозможных вирусов.

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru
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Пионером в этом начинании стал административный округ Сеула Сондон. В настоящий момент в самых разных местах округа появились несколько "Умных зон отдыха", которые являются местами, где можно подождать приезд своего автобуса. Каждая из таких остановок вобрала в себя самые последние технологические достижения и удобства, которые пригодятся человеку, ожидающему свой автобус.

"Умная зона отдыха" представляет собой остановку, у которой внешняя сторона сделана из стекла, что позволяет хорошо видеть, что творится на дороге. Чтобы войти в эту остановку вам придется пройти через сканер, который определяет вашу температуру. Если она выше +37,5 градусов, то двери не откроются. Это сделано для того, чтобы не допускать пребывания в замкнутом помещении людей, которые возможно больны. Сканеры температуры расположены на двух уровнях - для детей и взрослых.

В самой "зоне отдыха" стоят несколько стульев, небольшой столик, тут же есть розетки и разъемы для подзарядки электронных гаджетов. Чтобы не было скучно, вы можете воспользоваться Интернетом, который предлагается бесплатно через Wi-Fi.

На одной из стен висят несколько больших экранов, показывающих где находятся автобусы, которые проходят через эту остановку, сколько осталось до их прибытия, а также со внешних камер выводится изображение дороги и окрестностей. Кроме того, учитывая, что многие из таких "умных остановок" находятся рядом с выходами из метро, то есть и экран, где показано движение поездов метрополитена через ближайшую станцию.

Среди прочих удобств - кондиционер, круглосуточное освещение, а также система, которая стерилизует воздух, убивая 96-99 процентов находящихся в воздухе вирусов. Все сделано с учtтом требований, которые предъявляет нам "новая реальность" и распространение коронавируса.

"Умная зона отдыха" имеет дублированную систему электроснабжения - от центральной сети, а также автономную, работающую от солнечных батарей, расположенных на крыше. В случае сбоев в центральной сети питание переключается на автономное.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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Подобные зоны отдыха объединены в единую сеть. Сотрудники управы округа имеют возможность, находясь на своих рабочих местах, менять различные параметры работы каждой из таких остановок - поддерживаемую внутри температуру, яркость освещения, а также выводимые на информационные табло изображения и данные.

"Предоставление нашим жителям в таких вот доступных местах все необходимых удобств и есть, с моей точки зрения, реализация концепции комфорта и удобства с применением современных "умных" технологий", - цитирует газета The Korea Herald слова главы округа Сондон Сеула Чон Вон О. По словам чиновника, до конца текущего года в округе появится не менее десяти подобных "умных остановок". Стоимость каждой из них составляет около 100 млн. вон (ок. 84 тысяч долл.).

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