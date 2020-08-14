В Сирии военные РФ помогли трем тысячам абитуриентов приехать в Алеппо

При содействии российских военных около трех тысяч подростков были доставлены в город Алеппо. Теперь они смогут сдать вступительные экзамены в вузы, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Все эти дети живут в тех районах провинции Алеппо, которые только недавно были освобождены от террористов. Из-за боевиков, занявших населенные пункты, подростки долгое время не могли уехать оттуда, чтобы продолжать обучение. В этом году у них появилась такая возможность, пишет ТАСС. Будущих студентов вузов и военных академий разместили в зданиях школ. Все дети проходят обязательный медосмотр, соблюдаются меры предосторожности из-за пандемии коронавируса.

Вооруженные группировки по условиям соглашения о капитуляции были выведены из Алеппо в конце 2016 года, однако под их контролем оставались городские окраины и населенные пункты, откуда боевики обстреливали мирные кварталы. В феврале этого года правительственной армии Сирии удалось очистить от боевиков окраины города, а также взять под контроль важную трассу М-5.