В своем последнем бою Петр Савинов уничтожил четыре фашистских "Тигра"

О танкисте гвардии-капитане Петре Ивановиче Савинове было известно немного. Впервые это имя громко прозвучало в "Российской газете" в сентябре 2015 года ("Неделя", Волга-Урал, № 6067), когда публикуя имена 11 офицеров из Татарстана представленных к званию Героя Советского Союза, редакция надеялась найти потомков хотя бы одного из ветеранов. И такой человек нашелся - это племянник Петра Савинова - Владимир Андреевич. Оказалось, уже многие годы он ведет поиски материалов о подвиге своего дяди.

И теперь в Татарстане создан музей в школе, где учился и потом, до войны, работал учителем Петр Иванович Савинов. Его именем названа улица в родном селе Рыбная Слобода.

А совсем недавно вышла книга военного историка Александра Горлова "Пятнадцать мгновений к бессмертию". В центре повествования Петр Савинов. Он и три его брата из большой крестьянской семьи сражались с фашистами. Старший брат Василий, заслуживший два ордена Славы, дошел до Берлина. А гвардии капитан Петр Савинов особо отличившийся в боях за Киев, на Букринском и Лютежском плацдармах, стал одним из выдающихся танкистов Красной армии. На его счету 15 подбитых танков и броневиков, множество орудий и минометов, им захвачены два склада с боеприпасами и фашистский самолет. Только в последнем бою, по свидетельству Героя Советского Союза генерал-майора Константина Малыгина, он лично уничтожил четыре вражеских "Тигра". В той схватке с фашистами гвардии капитан погиб. Петр Иванович дважды представлялся к званию Героя Советского Союза, но не дождался этого высокого звания.

Мужество и отвага, доблесть и самоотверженность, любовь к Родине и готовность отдать жизнь за нее - эти высокие нравственные качества отличают героев книги "Пятнадцать мгновений к бессмертию".