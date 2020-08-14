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14.08.2020 09:37
Рубрика: В мире

В Тегеране назвали ложью сообщения о захвате США иранских танкеров

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Сообщения американских СМИ о конфискации властями США топлива с четырех иранских танкеров, следовавших в Венесуэлу, не соответствуют действительности. Об этом заявил посол Ирана в Боливарианской Республике Ходжатулла Солтани.

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Как написал дипломат в Twitter, "это еще одна ложь и элемент психологической войны пропагандистской машины США". Он подчеркнул, что ни корабли, ни владелец, ни его флаг не имеют ничего общего с Ираном.

Напомним, ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что США конфисковали груз на борту четырех танкеров, которые должны были доставить горючее из Ирана в Венесуэлу. По ее данным, суда в настоящее время направляются в порт американского города Хьюстон (штат Техас). Отмечается, что при задержании танкеров военная сила не применялась.

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