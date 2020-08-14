В Telegram появились видеозвонки. Правда, только для Android-устройств

В день своего семилетия Telegram запустил новую функцию - видеозвонки. Пока они доступны на Android-устройствах. Как уточняется в официальном блоге Telegram, причина в том, что модераторы Apple не справились со своевременной проверкой новой версии приложения, хотя в App Store она была отправлена на несколько дней раньше, чем в Google Play.

Таким образом пользователям iOS придется ждать, пока в Apple проверят обновление.

Чтобы сделать видеозвонок, пользователю нужно нажать на кнопку со значком камеры в его профиле. Функция позволяет переключаться между голосовым звонком и видеозвонком прямо во время разговора. Также можно переписываться, не завершая звонка - чат можно свернуть в небольшое окно в углу экрана.

В Telegram уточнили, что для защиты данных в видеозвонках используется сквозное шифрование. Чтобы убедиться, что соединение безопасно, нужно сравнить четыре эмодзи, которые на экране видит сам пользователь и его собеседник. Если символы совпадают, все в порядке - видеозвонок защищен так же, как секретные чаты и голосовые вызовы.

Кроме этого, в мессенджере появилась партия новых анимированных смайлов.