Валерий Тодоровский: Как правильно смотреть, понимать и снимать сериалы

Во времена самоизоляции сериалы пережили буквально второе рождение. Их заново открыли для себя многие люди - и обычные зрители, и профессионалы теле- и киноиндустрии. Списки самых популярных сериальных хитов стали передаваться из рук в руки, их публиковали в социальных сетях и отправляли в письмах и личных сообщениях. Многие критики, которые ранее писали только лишь о кино, обратили свои взгляды в сторону многосерийных фильмов. Именитые кинопродюсеры, режиссеры и актеры стали считать, что их творческое портфолио неполноценно без хорошего сериала. Те же из них, кто снимал сериалы и ранее, - ускорили темп. Стриминговые сервисы стали соперничать в этом направлении с телеканалами, кинотеатры проводят сериальные марафоны...

Но готовы ли как производители контента, так и его потребители к сериальному нашествию? Режиссер, продюсер, президент российского фестиваля сериалов "Пилот" Валерий Тодоровский поговорит на эту тему с обозревателем "РГ" Сусанной Альпериной. Видеоинтервью появится на сайте "РГ" в понедельник, 17 августа. Самые яркие моменты беседы будут опубликованы в бумажной версии нашего издания. Свои вопросы вы можете задать в социальных сетях "РГ" - самые актуальные зададим нашему гостю.