У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Видеозвонки в Telegram задерживаются из-за Apple

Текст:   Иван Черноусов
14.08.2020,  
18:44
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил Apple в том, что компания затягивает выход обновления Telegram, включающего видеозвонки. Об этом он написал в своем блоге в Twitter.

"Обновление с видеозвонками должно выйти сегодня, в седьмой день рождения приложения. Единственная причина, по которой вы не можете загрузить обновленную версию, заключается в том, что Apple не потратила несколько минут на ее проверку", - отметил Дуров.

Павел Дуров назвал семь негативных факторов политики App Store

Кроме того, Дуров рассказал, что Apple получила запрос на обновление приложения еще несколько дней назад, но пока так и не ответила разработчикам. Поэтому видеозвонки могут либо не выйти 14 августа совсем, либо выйдут только для одной платформы - Android.

Apple
Новейший дорогой iPhone заметно подешевел в России. Можно покупать 16:11
Авторы Fortnite выпустили пародию на рекламный ролик Apple 15:24
Apple удалила Fortnite из App Store, студия Epic Games будет судиться 13.08.2020
Telegram
Фото: Google Play
Civilization VI вышла на Android, что с ней не так? 14:07
"Время для страха прошло". Дуров нашел способ борьбы с Apple и Google 10.07.2020
Данные российских пользователей Telegram выложили в интернет 24.06.2020