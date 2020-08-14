Видеозвонки в Telegram задерживаются из-за Apple

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил Apple в том, что компания затягивает выход обновления Telegram, включающего видеозвонки. Об этом он написал в своем блоге в Twitter.

"Обновление с видеозвонками должно выйти сегодня, в седьмой день рождения приложения. Единственная причина, по которой вы не можете загрузить обновленную версию, заключается в том, что Apple не потратила несколько минут на ее проверку", - отметил Дуров.

Кроме того, Дуров рассказал, что Apple получила запрос на обновление приложения еще несколько дней назад, но пока так и не ответила разработчикам. Поэтому видеозвонки могут либо не выйти 14 августа совсем, либо выйдут только для одной платформы - Android.