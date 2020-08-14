Во всех школах Москвы можно оплатить питание по карте "Москвенок"

Во всех столичных школах питание можно оплатить по карте "Москвенок". С ее помощью родители могут выбрать перечень продуктов для ребенка, сообщила председатель комиссии по контролю за качеством питания в образовательных организациях городского совета родительской общественности Наталья Анпеткова.

По ее словам, папы и мамы видят все траты ребенка на еду и покупки в буфете, а при необходимости могут заблокировать "нежелательные" продукты.

- Если родитель считает, что какой-то продукт не нужен ребенку, то его можно заблокировать. Поэтому карта в этом плане очень удобна, - подчеркнула она.