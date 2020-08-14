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14.08.2020 10:00
Рубрика: Власть

Володин поручил продолжить проверку иностранного гражданства у депутатов Госдумы

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР о возможном наличии иностранного гражданства у депутатов ГД. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Володин поручил проверить, есть ли двойное гражданство у депутатов

Ранее спикер поручил запросить в Центральной избирательной комиссии России данные об этом. Сообщается, что в своем ответе ЦИК РФ отметил следующее: на момент регистрации в качестве кандидатов в депутаты ГД в комиссии сведений о наличии иностранного гражданства у кандидатов не имелось. После регистрации избранного кандидата депутатом Госдумы вопросы, связанные с возможным приобретением им иностранного гражданства либо вида на жительство, не входят в компетенцию избирательных комиссий, также заявили в Центризбиркоме.

"ЦИК не располагал информацией об иностранном гражданстве по запрашиваемым лицам на момент избрания их депутатами седьмого созыва. В этой связи проверка будет продолжена, - подчеркнул Вячеслав Володин. - Соответствующие запросы будут направлены в уполномоченные органы. Наличие иностранного гражданства у депутатов и чиновников недопустимо Конституцией и законом. Если информация подтвердится, в отношении этих депутатов будут приняты соответствующие законодательные меры".

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Глава нижней палаты поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции продолжить проверку и направить запросы в уполномоченные органы РФ - МИД, МВД, ФСБ и СВР.

Отметим, что гражданин РФ, который имеет иностранное гражданство или вид на жительство, либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства, не может быть парламентарием. Это установлено в Конституции РФ, а также в законе о статусе депутатов и сенаторов. Парламентариям также запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ.

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