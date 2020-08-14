Среди упомянутых оппортунистов самым ярким, несомненно, является Майк Помпео. Мечтая покорить вершину власти, он грубо нарушает дипломатический этикет, нанося удары по имиджу страны и игнорируя интересы общества.

Еще год назад Помпео удавалось скрывать свои президентские амбиции на выборах-2024, но сейчас они выплыли наружу. Как сообщает американская радиовещательная компания ABC, с 2018 года госсекретарь США неоднократно организовывал роскошные "ужины Мэдисона" с участием видных бизнесменов и общественных деятелей, используя не свои личные средства, а деньги американских налогоплательщиков. Это рассматривается в Соединенных Штатах как начало притязаний Помпео на президентское кресло.

Однако по мере того, как Помпео взбирался на вершину власти, ради своих корыстных интересов он подорвал репутацию Госдепартамента США. Недавно газета "Нью-Йорк таймс" опубликовала статью, осудив Помпео за ущерб, нанесенный им репутации американской власти, которую веками формировал Госдеп.

Оценивая прошлое, можно заключить, что большинство американских дипломатов - это политические деятели, обладающие высоким профессионализмом и богатым политическим опытом. Речь идет, прежде всего, о таких выдающихся американских дипломатах, как Генри Киссинджер, Брент Скоукрофт и Збигнев Бжезинский, которые в свое время сыграли важную роль в сближении США и Китая. Эти люди, должно быть, очень разочарованы нынешним состоянием американской дипломатии.

Если Помпео и ему подобные политические спекулянты продолжат некорректную политику в отношении Китая, от этого пострадает американское общество.