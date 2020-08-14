Врач рассказала, как правильно есть мед

Употреблять мед в пищу нужно осторожно и в небольших количествах.

Как рассказала телеканалу "Москва 24" врач-диетолог Дарья Русакова, в меде содержится много углеводов, а по биохимическому индексу этот продукт приравнивается к сахару. При этом содержание полезных веществ в нем не очень велико.

"Чтобы получить максимум от этих полезных веществ, которые находятся там в мизерном количестве, надо съесть очень много меда, - предупреждает специалист. По ее словам, злоупотребление этим продуктом может привести к развитию сахарного диабета и ожирению.

Оптимальной порцией меда является 1-2 чайные ложки. Причем, лучше съесть его в первой половине дня, когда есть возможность потратить полученные углеводы.

Также эксперт рекомендует употреблять мед с творогом, сырниками и запеканками. Такое сочетание позволит нейтрализовать быстрые углеводы, не нарушит выработку инсулина и не приведет к резким скачкам глюкозы.

По словам Дарьи Русаковой, лучше покупать свежий мед в магазине.

"Мед сертифицированный, проверенный на наличие различных вредных веществ в магазине покупать надежнее, безопаснее. Непроверенная продукция с частных пасек не может быть гарантией качества. Неизвестно, где пчелы его собирали, где он хранился, как транспортировался. Это очень опасная вещь", - говорит она.