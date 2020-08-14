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14.08.2020 07:37
Рубрика: Общество

Врачи рассказали об "атипичных" симптомах коронавируса

Текст: Оксана Грибанова

Исследователи из Университета Восточной Англии (UEA) обнаружили среди пожилых пациентов, которые подвержены повышенному риску развития тяжелых форм COVID-19, большое количество людей с бессимптомным течением инфекции или присутствием нетипичных признаков заболевания.

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Наблюдения за пациентами велись в период с 7 апреля по 29 июня. Всего тестирование на коронавирус прошли 518 человек из 44 домов престарелых. У 103 человек взятые мазки показали наличие в организме коронавирусной инфекции. При этом только у 38% заболевших на момент проведения теста были зафиксированы симптомы COVID-19: кашель, лихорадка, потеря обоняния и так далее.

У 54 человек симптомы либо отсутствовали, либо начинали проявляться только в течение двух недель после теста. Причем, многие пациенты с коронавирусом вместо обычных симптомов ощущали "недомогание" и "общее состояние нездоровья" - апитичные симптомы, как пояснили медики.

- Живущие в домах престарелых подвержены высокому риску заражения COVID-19. У пожилых людей, как правило, есть сопутствующие заболевания, включая деменцию, заболевания легких, - отметил доктор Пол Эверден, добавив, что в сложившейся ситуации даже обычное недомогание является поводом заподозрить у человека инфекцию SARS-CoV-2.

Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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