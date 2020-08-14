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Вышел трейлер "Американского пирога 9" от сценариста "Симпсонов"

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    14.08.2020, 13:46
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ ONE Media Фото: youtube.com/ ONE Media
Фото: youtube.com/ ONE Media

Иногда они возвращаются снова, и снова… и снова. Как "Хэллоуин", "Полицейская академия" и наши с вами "Ёлки": на YouTube опубликован трейлер девятого (!) фильма скабрезной молодежной франшизы "Американский пирог".

Фото: kinopoisk.ru
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Лента носит подзаголовок Girls' Rules, но ходы использует подряд прежние. Разве что сделан крен в сторону бодипозитива и чуть подкорректирован расовый состав - оригинал был, как вы помните, неподобающе, непристойно, возмутительно бел. Ну и не очень понятно кто все эти люди на экране и где мама Стифлера, черт ее дери?!

Впрочем, титр уведомляет, что лента эта - "совершенно новая". Старикам здесь не место. Ладно.

Режиссер - Майк Элиот (вторая "Голубая волна", четвертый "Царь скорпионов" и шестой "Бетховен"). Сценаристы - Дэвид Штейнберг ("Большой толстый лгун 2", "Детсадовский полицейский 2", несколько предыдущих "Пирогов" и "Симпсоны", за эпизод которых, он, кстати, был номинирован на премию Гильдии американских сценаристов) и Блэйн Уивер ("Лапочка 2", "Принц и я 4").

Сюжет?.. Вы же это не серьезно? Опус с рейтингом R, пойдет, разумеется, сразу на видео - в октябре.

Первый "Пирог" сошел со стапелей в 1999-м, при бюджете в одиннадцать миллионов заработал 235, стал культом, практически заложил основы, породил сонм эпигонов по всему миру и пошло-поехало - до сих пор вот едет.

Кстати, ранее звезда оригинальной квадрологии (после которой начались "спин-оффы") Тара Рид пообещала продолжение "старых" "Американских пирогов".

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