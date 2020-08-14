Перенесенная из-за пандемии коронавируса масштабная выставка "Я, Энди Уорхол" откроется в Москве 25 сентября. В выставочном зале Союза Художников России в здании Новой Третьяковки посетители смогут увидеть около 200 работ пионера поп-арта, первым поставившем производство произведений искусства на коммерческую основу и перевернувшим с ног на голову понятие "уникальное произведение".

Выставка одного из самых продаваемых в мире художников и родоначальника поп-арта Уорхола должна была открыться в столице еще в апреле, но из-за пандемии сроки пришлось пересмотреть. Теперь, надеемся, ничто не помешает организаторам показать и ставшие хрестоматийными полные портфолио "Мэрилин", "Банки с супом "Кэмпбелл", "Мао", "Цветы" и другие не менее известные работы художника, наделавшие в свое время много шума, - "Двойной автопортрет", "Череп", "Электрический стул", "Везувий", портреты Ленина. Общая площадь экспозиции составит около 2,5 тысяч квадратных метров.

В кинозале покажут видеоработы Уорхола и документальные фильмы, рассказывающие о жизни и творчестве короля эпатажа. А там есть что показать. Чего только стоит его сотрудничество с известными рок-группами, такими как The Rolling Stones и The Velvet Underground, и музыкальными лейблами. Кстати, этой стороне творчества Уорхола будет посвящен отдельный зал.

Также на выставке будут представлены коллекции модных нью-йоркских журналов - Vogue, Glamour, Harper's Bazaar, в которых художник работал в качестве иллюстратора в 1950-х годах, и оригиналы журнала Interview, американскую версию которого Уорхол основал в 1969 году.

Естественно, организаторы не могли не воссоздать легендарную "Серебряную Фабрику" (The Factory), как сам Уорхол называл свою студию в Нью-Йорке. Свое почетное место займут "Серебряные облака", ставшие символом поп-арта.

Чтобы погружение в творчество Уорхола было стопроцентным, выставка будет оформлена фирменными обоями художниками. А дополнят впечатление работы известных фотографов из его окружения. Среди них Фред Макдарра, Джерард Маланга и Кристофер Макос.

Для посетителей будут организованы экскурсии, лекции и воркшопы, также будет предложен бесплатный аудиогид по выставке.