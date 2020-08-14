Новости

Крымский археолог рассказал, как было найдено Скифское золото 08:23
Задержанных в Минске начали отпускать 08:21
От жары в Токио только за два дня скончались 14 человек 07:59
Врачи рассказали об "атипичных" симптомах коронавируса 07:37
Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Токио в Москву 07:32
USA Today: Трамп проголосует на праймериз во Флориде по почте 07:08
Нетаньяху объявил о заключении исторического договора с ОАЭ 06:40
В КНДР из-за ливней и наводнений повреждены свыше 16 тысяч домов 06:20
В Сирии военные РФ помогли трем тысячам абитуриентов приехать в Алеппо 05:58
Синоптики пообещали аномальное тепло ряду регионов страны 05:47
Тела людей с пропавшей в Хабаровском крае яхты нашли в Приморье 05:44
Ким Чен Ын назначил нового премьер-министра КНДР 05:30
Трамп объявит о выдвижении в президенты на лужайке у Белого дома 05:11
В военном городке на Камчатке задержали "террористов" с гранатой 04:25
Эксперт заявил об отсутствии в США вакцины от COVID-19 до ноября 04:22
Ученые предложили лечить COVID-19 лучевой терапией 03:36
"Роскосмос": Бензол в воздухе МКС не угрожает экипажу 03:22
Власти КНДР отметили режим строгого карантина в Кэсоне 03:06
Гидрометцентр РФ: В воскресенье в Москву вернется летняя погода 02:44
В Британии ужесточат штрафы за нарушение режима соцограничений 02:38
Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО 02:11
Welt: Страны ЕС выступили против санкций США в отношении "Северного потока-2" 01:44
Минобороны: 35 самолетов и 11 беспилотников провели разведку у границ РФ 01:19
"Тампа-Бэй" проиграла несмотря на гол Кучерова из-за ворот 01:00
Власти Британии введут карантин для въезжающих граждан из пяти стран 00:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
14.08.2020 07:32
Рубрика: В мире

Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Токио в Москву

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Японии. Информацию подтвердили в российском посольстве.

Фото: iStock
Минкомсвязь опубликовала график вывозных авиарейсов до 1 сентября

"Самолет из Токио направляется в Москву, на его борту находятся 45 граждан России, которые из-за пандемии не смогли вернуться домой раньше", - со ссылкой на дипломатов пишет ТАСС.

В конце марта регулярное авиасообщение между Россией и Японией было остановлено из-за пандемии коронавируса. К возвращению соотечественников подключились власти и дипломаты. Благодаря совместным усилиям в Россию только из Японии вернулись около тысячи граждан. По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, COVID-19 в Японии заболели свыше 52 тысяч граждан страны (52 471).

В мире Восточная Азия В мире Восточная Азия Япония Власть Работа власти Правительство МИД Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Welt: Страны ЕС выступили против санкций США в отношении "Северного потока-2"
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
Лукашенко готовит срочное обращение к нации
Ученые предложили лечить COVID-19 лучевой терапией
Синоптики пообещали аномальное тепло ряду регионов страны
Турция установила новые правила въезда в страну
Почему теряет популярность гражданство США