Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Токио в Москву

Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Японии. Информацию подтвердили в российском посольстве.

"Самолет из Токио направляется в Москву, на его борту находятся 45 граждан России, которые из-за пандемии не смогли вернуться домой раньше", - со ссылкой на дипломатов пишет ТАСС.

В конце марта регулярное авиасообщение между Россией и Японией было остановлено из-за пандемии коронавируса. К возвращению соотечественников подключились власти и дипломаты. Благодаря совместным усилиям в Россию только из Японии вернулись около тысячи граждан. По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, COVID-19 в Японии заболели свыше 52 тысяч граждан страны (52 471).