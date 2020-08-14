За сутки в России подтверждено 5065 случаев COVID-19 в 83 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- 1. Москва 688
- 2. Санкт-Петербург 159
- 3. Московская область 156
- 4. Свердловская область 154
- 5. Ставропольский край 130
- 6. Нижегородская область 128
- 7. Ростовская область 126
- 8. Красноярский край 120
- 9. Иркутская область 110
- 10. Ханты-Мансийский АО 106
- 11. Омская область 106
- 12. Оренбургская область 104
- 13. Волгоградская область 97
- 14. Саратовская область 94
- 15. Кемеровская область 94
- 16. Воронежская область 93
- 17. Приморский край 91
- 18. Краснодарский край 88
- 19. Ямало-Ненецкий АО 87
- 20. Ульяновская область 86
- 21. Алтайский край 85
- 22. Архангельская область 83
- 23. Челябинская область 80
- 24. Пермский край 70
- 25. Хабаровский край 70
- 26. Сахалинская область 68
- 27. Новосибирская область 67
- 28. Республика Саха (Якутия) 65
- 29. Мурманская область 64
- 30. Республика Калмыкия 64
- 31. Кировская область 62
- 32. Орловская область 60
- 33. Республика Дагестан 56
- 34. Тюменская область 55
- 35. Пензенская область 52
- 36. Белгородская область 51
- 37. Самарская область 49
- 38. Костромская область 47
- 39. Томская область 45
- 40. Республика Коми 43
- 41. Республика Крым 42
- 42. Астраханская область 38
- 43. Ярославская область 36
- 44. Брянская область 34
- 45. Тульская область 34
- 46. Чувашская Республика 34
- 47. Республика Башкортостан 33
- 48. Псковская область 32
- 49. Республика Мордовия 32
- 50. Республика Татарстан 30
- 51. Республика Бурятия 30
- 52. Курская область 29
- 53. Рязанская область 29
- 54. Тверская область 29
- 55. Вологодская область 29
- 56. Ивановская область 28
- 57. Калужская область 28
- 58. Республика Карелия 28
- 59. Ленинградская область 27
- 60. Республика Ингушетия 27
- 61. Удмуртская Республика 25
- 62. Республика Алтай 25
- 63. Владимирская область 24
- 64. Тамбовская область 24
- 65. Республика Тыва 22
- 66. Новгородская область 21
- 67. Республика Адыгея 21
- 68. Курганская область 20
- 69. Магаданская область 20
- 70. Республика Хакасия 18
- 71. Липецкая область 17
- 72. Республика Марий Эл 17
- 73. Камчатский край 17
- 74. Кабардино-Балкарская Республика 16
- 75. Амурская область 15
- 76. Смоленская область 14
- 77. Карачаево-Черкесская Республика 14
- 78. Забайкальский край 14
- 79. Калининградская область 13
- 80. Республика Северная Осетия 9
- 81. Чеченская Республика 7
- 82. г. Севастополь 7
- 83. Еврейская АО 3
Всего в России зарегистрирован 912 823 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0,0%
- Московская область, Республика Северная Осетия, Смоленская область 0,2%
- Москва, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Забайкальский край, Чеченская Республика 0,3%
За последние сутки подтверждено 114 летальных случаев:
- Владимирская область 3
- Воронежская область 1
- Ивановская область 1
- Костромская область 2
- Московская область 3
- Орловская область 1
- Рязанская область 1
- Смоленская область 1
- Тверская область 2
- Тульская область 3
- Москва 11
- Архангельская область 7
- Мурманская область 2
- Псковская область 1
- Санкт-Петербург 22
- Краснодарский край 2
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 4
- Республика Дагестан 3
- Ставропольский край 3
- Республика Башкортостан 1
- Кировская область 1
- Нижегородская область 5
- Оренбургская область 2
- Пензенская область 1
- Самарская область 2
- Саратовская область 1
- Курганская область 1
- Свердловская область 4
- Ханты-Мансийский АО 1
- Челябинская область 1
- Красноярский край 3
- Иркутская область 3
- Новосибирская область 3
- Омская область 5
- Томская область 2
- Забайкальский край 1
- Хабаровский край 1
За весь период в России умерло 15 498 человек
За прошедшие сутки из стационаров выписано 6568 выздоровевших:
- Белгородская область 48
- Брянская область 20
- Владимирская область 13
- Воронежская область 257
- Ивановская область 34
- Калужская область 36
- Костромская область 21
- Курская область 55
- Липецкая область 55
- Московская область 159
- Орловская область 48
- Рязанская область 18
- Смоленская область 79
- Тамбовская область 24
- Тверская область 17
- Тульская область 39
- Ярославская область 36
- Москва 1350
- Республика Карелия 39
- Республика Коми 35
- Архангельская область 26
- Вологодская область 31
- Калининградская область 6
- Ленинградская область 20
- Мурманская область 104
- Новгородская область 42
- Псковская область 28
- Санкт-Петербург 72
- Республика Адыгея 23
- Республика Калмыкия 67
- Республика Крым 28
- Краснодарский край 51
- Астраханская область 63
- Волгоградская область 68
- Ростовская область 115
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 45
- Республика Ингушетия 61
- Кабардино-Балкарская Республика 22
- Карачаево-Черкесская Республика 41
- Республика Северная Осетия - Алания 16
- Чеченская Республика 23
- Ставропольский край 59
- Республика Башкортостан 83
- Республика Марий Эл 28
- Республика Мордовия 41
- Республика Татарстан 31
- Удмуртская Республика 26
- Республика Чувашия 186
- Пермский край 41
- Кировская область 18
- Нижегородская область 165
- Оренбургская область 112
- Пензенская область 148
- Самарская область 59
- Саратовская область 81
- Ульяновская область 126
- Курганская область 23
- Свердловская область 75
- Тюменская область 194
- Ханты-Мансийский АО 220
- Ямало-Ненецкий автономный округ 108
- Челябинская область 105
- Республика Алтай 29
- Республика Тыва 68
- Республика Хакасия 10
- Алтайский край 127
- Красноярский край 67
- Иркутская область 146
- Кемеровская область 65
- Новосибирская область 163
- Омская область 111
- Томская область 109
- Республика Бурятия 54
- Республика Саха (Якутия) 26
- Забайкальский край 23
- Камчатский край 6
- Приморский край 60
- Амурская область 27
- Магаданская область 21
- Хабаровский край 114
- Сахалинская область 77
За весь период из стационаров выписано в России 722 964 выздоровевших