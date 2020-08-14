За сутки в России подтверждено 5065 случаев COVID-19 в 83 регионах

Распределение по субъектам:

1. Москва 688

2. Санкт-Петербург 159

3. Московская область 156

4. Свердловская область 154

5. Ставропольский край 130

6. Нижегородская область 128

7. Ростовская область 126

8. Красноярский край 120

9. Иркутская область 110

10. Ханты-Мансийский АО 106

11. Омская область 106

12. Оренбургская область 104

13. Волгоградская область 97

14. Саратовская область 94

15. Кемеровская область 94

16. Воронежская область 93

17. Приморский край 91

18. Краснодарский край 88

19. Ямало-Ненецкий АО 87

20. Ульяновская область 86

21. Алтайский край 85

22. Архангельская область 83

23. Челябинская область 80

24. Пермский край 70

25. Хабаровский край 70

26. Сахалинская область 68

27. Новосибирская область 67

28. Республика Саха (Якутия) 65

29. Мурманская область 64

30. Республика Калмыкия 64

31. Кировская область 62

32. Орловская область 60

33. Республика Дагестан 56

34. Тюменская область 55

35. Пензенская область 52

36. Белгородская область 51

37. Самарская область 49

38. Костромская область 47

39. Томская область 45

40. Республика Коми 43

41. Республика Крым 42

42. Астраханская область 38

43. Ярославская область 36

44. Брянская область 34

45. Тульская область 34

46. Чувашская Республика 34

47. Республика Башкортостан 33

48. Псковская область 32

49. Республика Мордовия 32

50. Республика Татарстан 30

51. Республика Бурятия 30

52. Курская область 29

53. Рязанская область 29

54. Тверская область 29

55. Вологодская область 29

56. Ивановская область 28

57. Калужская область 28

58. Республика Карелия 28

59. Ленинградская область 27

60. Республика Ингушетия 27

61. Удмуртская Республика 25

62. Республика Алтай 25

63. Владимирская область 24

64. Тамбовская область 24

65. Республика Тыва 22

66. Новгородская область 21

67. Республика Адыгея 21

68. Курганская область 20

69. Магаданская область 20

70. Республика Хакасия 18

71. Липецкая область 17

72. Республика Марий Эл 17

73. Камчатский край 17

74. Кабардино-Балкарская Республика 16

75. Амурская область 15

76. Смоленская область 14

77. Карачаево-Черкесская Республика 14

78. Забайкальский край 14

79. Калининградская область 13

80. Республика Северная Осетия 9

81. Чеченская Республика 7

82. г. Севастополь 7

83. Еврейская АО 3

Всего в России зарегистрирован 912 823 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0,0% Московская область, Республика Северная Осетия, Смоленская область 0,2% Москва, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Забайкальский край, Чеченская Республика 0,3%

За последние сутки подтверждено 114 летальных случаев:

Владимирская область 3 Воронежская область 1 Ивановская область 1 Костромская область 2 Московская область 3 Орловская область 1 Рязанская область 1 Смоленская область 1 Тверская область 2 Тульская область 3 Москва 11 Архангельская область 7 Мурманская область 2 Псковская область 1 Санкт-Петербург 22 Краснодарский край 2 Астраханская область 1 Волгоградская область 2 Ростовская область 4 Республика Дагестан 3 Ставропольский край 3 Республика Башкортостан 1 Кировская область 1 Нижегородская область 5 Оренбургская область 2 Пензенская область 1 Самарская область 2 Саратовская область 1 Курганская область 1 Свердловская область 4 Ханты-Мансийский АО 1 Челябинская область 1 Красноярский край 3 Иркутская область 3 Новосибирская область 3 Омская область 5 Томская область 2 Забайкальский край 1 Хабаровский край 1

За весь период в России умерло 15 498 человек

За прошедшие сутки из стационаров выписано 6568 выздоровевших:

Белгородская область 48 Брянская область 20 Владимирская область 13 Воронежская область 257 Ивановская область 34 Калужская область 36 Костромская область 21 Курская область 55 Липецкая область 55 Московская область 159 Орловская область 48 Рязанская область 18 Смоленская область 79 Тамбовская область 24 Тверская область 17 Тульская область 39 Ярославская область 36 Москва 1350 Республика Карелия 39 Республика Коми 35 Архангельская область 26 Вологодская область 31 Калининградская область 6 Ленинградская область 20 Мурманская область 104 Новгородская область 42 Псковская область 28 Санкт-Петербург 72 Республика Адыгея 23 Республика Калмыкия 67 Республика Крым 28 Краснодарский край 51 Астраханская область 63 Волгоградская область 68 Ростовская область 115 Севастополь 1 Республика Дагестан 45 Республика Ингушетия 61 Кабардино-Балкарская Республика 22 Карачаево-Черкесская Республика 41 Республика Северная Осетия - Алания 16 Чеченская Республика 23 Ставропольский край 59 Республика Башкортостан 83 Республика Марий Эл 28 Республика Мордовия 41 Республика Татарстан 31 Удмуртская Республика 26 Республика Чувашия 186 Пермский край 41 Кировская область 18 Нижегородская область 165 Оренбургская область 112 Пензенская область 148 Самарская область 59 Саратовская область 81 Ульяновская область 126 Курганская область 23 Свердловская область 75 Тюменская область 194 Ханты-Мансийский АО 220 Ямало-Ненецкий автономный округ 108 Челябинская область 105 Республика Алтай 29 Республика Тыва 68 Республика Хакасия 10 Алтайский край 127 Красноярский край 67 Иркутская область 146 Кемеровская область 65 Новосибирская область 163 Омская область 111 Томская область 109 Республика Бурятия 54 Республика Саха (Якутия) 26 Забайкальский край 23 Камчатский край 6 Приморский край 60 Амурская область 27 Магаданская область 21 Хабаровский край 114 Сахалинская область 77

За весь период из стационаров выписано в России 722 964 выздоровевших