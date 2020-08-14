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14.08.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5065 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам:

  • 1. Москва 688
  • 2. Санкт-Петербург 159
  • 3. Московская область 156
  • 4. Свердловская область 154
  • 5. Ставропольский край 130
  • 6. Нижегородская область 128
  • 7. Ростовская область 126
  • 8. Красноярский край 120
  • 9. Иркутская область 110
  • 10. Ханты-Мансийский АО 106
  • 11. Омская область 106
  • 12. Оренбургская область 104
  • 13. Волгоградская область 97
  • 14. Саратовская область 94
  • 15. Кемеровская область 94
  • 16. Воронежская область 93
  • 17. Приморский край 91
  • 18. Краснодарский край 88
  • 19. Ямало-Ненецкий АО 87
  • 20. Ульяновская область 86
  • 21. Алтайский край 85
  • 22. Архангельская область 83
  • 23. Челябинская область 80
  • 24. Пермский край 70
  • 25. Хабаровский край 70
  • 26. Сахалинская область 68
  • 27. Новосибирская область 67
  • 28. Республика Саха (Якутия) 65
  • 29. Мурманская область 64
  • 30. Республика Калмыкия 64
  • 31. Кировская область 62
  • 32. Орловская область 60
  • 33. Республика Дагестан 56
  • 34. Тюменская область 55
  • 35. Пензенская область 52
  • 36. Белгородская область 51
  • 37. Самарская область 49
  • 38. Костромская область 47
  • 39. Томская область 45
  • 40. Республика Коми 43
  • 41. Республика Крым 42
  • 42. Астраханская область 38
  • 43. Ярославская область 36
  • 44. Брянская область 34
  • 45. Тульская область 34
  • 46. Чувашская Республика 34
  • 47. Республика Башкортостан 33
  • 48. Псковская область 32
  • 49. Республика Мордовия 32
  • 50. Республика Татарстан 30
  • 51. Республика Бурятия 30
  • 52. Курская область 29
  • 53. Рязанская область 29
  • 54. Тверская область 29
  • 55. Вологодская область 29
  • 56. Ивановская область 28
  • 57. Калужская область 28
  • 58. Республика Карелия 28
  • 59. Ленинградская область 27
  • 60. Республика Ингушетия 27
  • 61. Удмуртская Республика 25
  • 62. Республика Алтай 25
  • 63. Владимирская область 24
  • 64. Тамбовская область 24
  • 65. Республика Тыва 22
  • 66. Новгородская область 21
  • 67. Республика Адыгея 21
  • 68. Курганская область 20
  • 69. Магаданская область 20
  • 70. Республика Хакасия 18
  • 71. Липецкая область 17
  • 72. Республика Марий Эл 17
  • 73. Камчатский край 17
  • 74. Кабардино-Балкарская Республика 16
  • 75. Амурская область 15
  • 76. Смоленская область 14
  • 77. Карачаево-Черкесская Республика 14
  • 78. Забайкальский край 14
  • 79. Калининградская область 13
  • 80. Республика Северная Осетия 9
  • 81. Чеченская Республика 7
  • 82. г. Севастополь 7
  • 83. Еврейская АО 3
Всего в России зарегистрирован 912 823 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0,0%
  2. Московская область, Республика Северная Осетия, Смоленская область 0,2%
  3. Москва, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Забайкальский край, Чеченская Республика 0,3%

За последние сутки подтверждено 114 летальных случаев:

  1. Владимирская область 3
  2. Воронежская область 1
  3. Ивановская область 1
  4. Костромская область 2
  5. Московская область 3
  6. Орловская область 1
  7. Рязанская область 1
  8. Смоленская область 1
  9. Тверская область 2
  10. Тульская область 3
  11. Москва 11
  12. Архангельская область 7
  13. Мурманская область 2
  14. Псковская область 1
  15. Санкт-Петербург 22
  16. Краснодарский край 2
  17. Астраханская область 1
  18. Волгоградская область 2
  19. Ростовская область 4
  20. Республика Дагестан 3
  21. Ставропольский край 3
  22. Республика Башкортостан 1
  23. Кировская область 1
  24. Нижегородская область 5
  25. Оренбургская область 2
  26. Пензенская область 1
  27. Самарская область 2
  28. Саратовская область 1
  29. Курганская область 1
  30. Свердловская область 4
  31. Ханты-Мансийский АО 1
  32. Челябинская область 1
  33. Красноярский край 3
  34. Иркутская область 3
  35. Новосибирская область 3
  36. Омская область 5
  37. Томская область 2
  38. Забайкальский край 1
  39. Хабаровский край 1
За весь период в России умерло 15 498 человек

За прошедшие сутки из стационаров выписано 6568 выздоровевших:

  1. Белгородская область 48
  2. Брянская область 20
  3. Владимирская область 13
  4. Воронежская область 257
  5. Ивановская область 34
  6. Калужская область 36
  7. Костромская область 21
  8. Курская область 55
  9. Липецкая область 55
  10. Московская область 159
  11. Орловская область 48
  12. Рязанская область 18
  13. Смоленская область 79
  14. Тамбовская область 24
  15. Тверская область 17
  16. Тульская область 39
  17. Ярославская область 36
  18. Москва 1350
  19. Республика Карелия 39
  20. Республика Коми 35
  21. Архангельская область 26
  22. Вологодская область 31
  23. Калининградская область 6
  24. Ленинградская область 20
  25. Мурманская область 104
  26. Новгородская область 42
  27. Псковская область 28
  28. Санкт-Петербург 72
  29. Республика Адыгея 23
  30. Республика Калмыкия 67
  31. Республика Крым 28
  32. Краснодарский край 51
  33. Астраханская область 63
  34. Волгоградская область 68
  35. Ростовская область 115
  36. Севастополь 1
  37. Республика Дагестан 45
  38. Республика Ингушетия 61
  39. Кабардино-Балкарская Республика 22
  40. Карачаево-Черкесская Республика 41
  41. Республика Северная Осетия - Алания 16
  42. Чеченская Республика 23
  43. Ставропольский край 59
  44. Республика Башкортостан 83
  45. Республика Марий Эл 28
  46. Республика Мордовия 41
  47. Республика Татарстан 31
  48. Удмуртская Республика 26
  49. Республика Чувашия 186
  50. Пермский край 41
  51. Кировская область 18
  52. Нижегородская область 165
  53. Оренбургская область 112
  54. Пензенская область 148
  55. Самарская область 59
  56. Саратовская область 81
  57. Ульяновская область 126
  58. Курганская область 23
  59. Свердловская область 75
  60. Тюменская область 194
  61. Ханты-Мансийский АО 220
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ 108
  63. Челябинская область 105
  64. Республика Алтай 29
  65. Республика Тыва 68
  66. Республика Хакасия 10
  67. Алтайский край 127
  68. Красноярский край 67
  69. Иркутская область 146
  70. Кемеровская область 65
  71. Новосибирская область 163
  72. Омская область 111
  73. Томская область 109
  74. Республика Бурятия 54
  75. Республика Саха (Якутия) 26
  76. Забайкальский край 23
  77. Камчатский край 6
  78. Приморский край 60
  79. Амурская область 27
  80. Магаданская область 21
  81. Хабаровский край 114
  82. Сахалинская область 77
За весь период из стационаров выписано в России 722 964 выздоровевших
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