Задержанные в Беларуси 32 гражданина РФ вернулись на родину

Новости

Опубликованы сведения о доходах в 2019 году членов Совета Федерации 20:39
Доход Набиуллиной в 2019 году составил 35,9 млн рублей 20:38
Судьи отменили гол "Спартака" в матче второго тура РПЛ с "Ахматом" 20:35
Стали известные доходы депутатов Госдумы за 2019 год 20:10
Мама судьи Казарцева пожаловалась на травлю и оскорбления в адрес сына 19:52
Члены правительства отчитались о доходах за 2019 год 19:52
Михаил Ефремов отпущен домой 19:51
Тренер "Спартака" Тедеско будет отсутствовать на игре РПЛ с "Ахматом" 19:38
Лукашенко призвал людей успокоиться и дать властям навести порядок 19:38
Медведев, Песков и другие сотрудники Кремля отчитались о доходах и имуществе 19:28
Брат Трампа оказался на больничной койке 19:22
Доход главы Совфеда Матвиенко в прошлом году составил 16,7 млн рублей 19:00
Доход Володина за 2019 год составил более 100 млн рублей, из них половина пошла на благотворительность 18:54
Саперы полностью разминировали музей-заповедник "Павловск" под Петербургом 18:48
Видеозвонки в Telegram задерживаются из-за Apple 18:44
Совокупный доход Мишустина за 2019 год составил больше 18 млн рублей 18:30
Аналитики отметили резкий рост на рынке ноутбуков в начале августа 18:30
Умер один из самых выдающихся гитаристов XX века Джулиан Брим 18:21
В России запустили единый информационный портал по экотуризму 17:48
РПЛ перенесла матч "Рубина" и "Тамбова"с 29 на 30 августа 17:30
Мальта согласилась поднять налог на российские дивиденды 17:23
Kia рассказала о новом Sorento для России 17:02
Bugatti и Porsche устроили массовое ДТП на перевале в Альпах 17:00
Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать SMS о переводах 16:56
Эксперт: Вспышек COVID-19 после возвращения людей с курортов не ожидается 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
14.08.2020 20:15
Рубрика: Происшествия

Задержанные в Беларуси 32 гражданина РФ вернулись на родину

Текст: Иван Егоров
Тридцать два гражданина России, которые были ранее задержаны на территории Беларуси, пересекли государственную границу и в настоящее время находятся на территории РФ. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Как отметили в надзорном ведомстве, возвращение наших граждан на родину произошло в соответствии с ходатайством генерального прокурора России Игоря Краснова, которое было направлено в Минск еще 5 августа в порядке, предусмотренном Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

МВД Беларуси проведет проверку по всем инцидентам с журналистами

"Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь", - сообщили в Генпрокуратуре, подчеркнув, что передача задержанных граждан прошла в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и РБ, а также в тесном взаимодействии органов прокуратуры двух стран.

При этом, как отметили в надзорном ведомстве, компетентные органы России продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан.

Ранее, 29 июля, в Беларуси были задержаны 33 российских гражданина, которых в Минске назвали представителями ЧВК "Вагнер" и которые якобы собирались дестабилизировать обстановку в республике перед президентскими выборами.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Генпрокуратура Отношения России и Беларуси РГ-Видео

Главное сегодня

Доход Путина в прошлом году составил более 9,7 млн рублей
Российский Су-27 перехватил над Черным морем два самолета-разведчика США
Госдума направила запросы для проверки гражданства у депутатов
Умерла Валентина Легкоступова
Мальта согласилась поднять налог на российские дивиденды
Как пандемия способствовала росту домашнего насилия
Как оспорить штраф за нарушение правил парковки