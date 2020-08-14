Задержанные в Беларуси 32 гражданина РФ вернулись на родину

Тридцать два гражданина России, которые были ранее задержаны на территории Беларуси, пересекли государственную границу и в настоящее время находятся на территории РФ. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Как отметили в надзорном ведомстве, возвращение наших граждан на родину произошло в соответствии с ходатайством генерального прокурора России Игоря Краснова, которое было направлено в Минск еще 5 августа в порядке, предусмотренном Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

"Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь", - сообщили в Генпрокуратуре, подчеркнув, что передача задержанных граждан прошла в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и РБ, а также в тесном взаимодействии органов прокуратуры двух стран.

При этом, как отметили в надзорном ведомстве, компетентные органы России продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан.

Ранее, 29 июля, в Беларуси были задержаны 33 российских гражданина, которых в Минске назвали представителями ЧВК "Вагнер" и которые якобы собирались дестабилизировать обстановку в республике перед президентскими выборами.