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14.08.2020 00:20
Рубрика: Общество

Разработано приложение, оповещающее о землетрясениях

Текст: Алена Ларина

Данные акселерометров в смартфонах на Android планируется использовать для раннего обнаружения землетрясений. Как объявила Google, смартфоны будут пересылать на сервер сигналы, после анализа которых людям поступят электронные уведомления.

Фото: Robert Whyte / Evolutionary Systematics
Разработано приложение для определения опасности змей и пауков

Землетрясение состоит из сейсмических волн, первыми из них до земной поверхности доходят P-волны. Узнать о землетрясении помогают наблюдательные станции с высокоточными сейсмографами. Но времени для оповещения населения, как правило, бывает немного.

Решить проблему поможет специальное приложение на смартфоны, которое анализирует показания акселерометра и при подозрении на начало землетрясения может посылать сигнал об этом на сервер. В течение полугода система обнаружила более 400 землетрясений. Но у нее есть минус - владелец смартфона должен установить программу самостоятельно, при этом далеко не все пользователи вообще знают, что она существует.

В связи с этим компания Google внедрила алгоритмы обнаружения сейсмических волн непосредственно в операционную систему Android. Сначала смартфоны будут вести сбор данных и отправлять их на сервер, а пользователи смогут увидеть по поисковому запросу о землетрясении, когда и где оно возможно.

В случае, когда много смартфонов в одном районе обнаружат похожие на P- или S-волны, Google разошлет пользователям уведомление с инструкцией, какие меры нужно предпринять для безопасности. Условия - в этот момент смартфон должен быть на зарядке, и система действует только при включенной на устройстве функции "Геолокация Google" в настройках.

Компания уже работает вместе с системой предупреждения о землетрясениях Калифорнии.

Общество Наука Digital Технологии

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