Разработано приложение, оповещающее о землетрясениях

Данные акселерометров в смартфонах на Android планируется использовать для раннего обнаружения землетрясений. Как объявила Google, смартфоны будут пересылать на сервер сигналы, после анализа которых людям поступят электронные уведомления.

Землетрясение состоит из сейсмических волн, первыми из них до земной поверхности доходят P-волны. Узнать о землетрясении помогают наблюдательные станции с высокоточными сейсмографами. Но времени для оповещения населения, как правило, бывает немного.

Решить проблему поможет специальное приложение на смартфоны, которое анализирует показания акселерометра и при подозрении на начало землетрясения может посылать сигнал об этом на сервер. В течение полугода система обнаружила более 400 землетрясений. Но у нее есть минус - владелец смартфона должен установить программу самостоятельно, при этом далеко не все пользователи вообще знают, что она существует.

В связи с этим компания Google внедрила алгоритмы обнаружения сейсмических волн непосредственно в операционную систему Android. Сначала смартфоны будут вести сбор данных и отправлять их на сервер, а пользователи смогут увидеть по поисковому запросу о землетрясении, когда и где оно возможно.

В случае, когда много смартфонов в одном районе обнаружат похожие на P- или S-волны, Google разошлет пользователям уведомление с инструкцией, какие меры нужно предпринять для безопасности. Условия - в этот момент смартфон должен быть на зарядке, и система действует только при включенной на устройстве функции "Геолокация Google" в настройках.

Компания уже работает вместе с системой предупреждения о землетрясениях Калифорнии.