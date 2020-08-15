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15.08.2020 15:10
Рубрика: Экономика

До конца года на субсидию станкостроителям выделено 200 млн рублей

Текст: Светлана Ментюкова

Производители станков и инструментальной продукции, предоставляющие скидки своим клиентам, смогут получить субсидию от государства. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. На эти цели до конца года выделено 200 млн рублей.

Фото: iStock
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В сообщении, размещенном на сайте кабмина, отмечается, что рассчитывать на субсидии могут российские организации, которые не имеют долгов по налогам и страховым взносам, а также не проходят процедуру ликвидации или банкротства. Там также подчеркивается, что данная мера призвана поддержать российскую станкоинструментальную промышленность, повысив загрузку существующих мощностей и помочь нарастить объём продаж.

Решение об адресной поддержке предприятий принимает Минпромторг по результатам квалификационного отбора. Для участия в нём производителям необходимо подать заявление о предоставлении субсидии с пакетом соответствующих документов. В этом году заявку можно подать до 10 сентября. Как пояснили в пресс-службе министерства, размер выплаты для каждого претендента определяется исходя из объёма скидок, зафиксированного в договоре о реализации товара.

"Для производителей оборудования размер субсидируемой скидки будет составлять до 25%, а для производителей комплектующих изделий и управляющего программно-аппаратного комплекса - до 33%. В этом году на реализацию механизма предполагается направить 200 млн рублей, в последующие четыре года - еще по 2 млрд рублей. Ежегодно это позволит простимулировать дополнительный спрос в объеме до 8 млрд рублей", - поясняет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова которого передает пресс-служба.

Фото: Алексей Никольский, Николай Петров/РИА Новости
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Субсидия производителям станкоинструментальной продукции предоставляется в рамках подпрограммы "Развитие производства средств производства" госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" для достижения показателя "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (в отраслях производства средств производства)", установленного указанной подпрограммой.

В Минпромторге напомнили, что аналогичный механизм успешно работает в сельскохозяйственном машиностроении. С 2013 года его применение обеспечило продажи на льготных условиях порядка 100 тысяч единиц современной сельхозтехники и оборудования. "Во многом благодаря такой поддержке доля российской продукции на внутреннем рынке за шесть лет увеличилась почти в два раза с 28% до 54%, а объемы производства выросли в 2,5 раза", - отметили в ведомстве.

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