Екатерине Васильевой исполняется 75 лет

15 августа 75-летие отмечает Екатерина Васильева. На ее счету множество ролей в кино и в театре, к выбору которых талантливая актриса всегда подходит с умом. Она одинаково прекрасно и органично смотрится и в образе бойкой фрейлины из "Обыкновенного чуда", и члена инопланетного экипажа из "Этой веселой планеты", и матери Вронского из "Анны Карениной", и многих-многих других.

В день рождения актрисы "РГ" вспоминает пять ее запоминающихся работ на экране.

Фрейлина Эмилия / "Обыкновенное чудо"

Просмотр фильма Марка Захарова "Обыкновенное чудо" невозможно пропустить в канун Нового года. Однако не только история любви принцессы и Медведя делает эту киноленту романтичной и удивительной. Невозможно оторвать взгляд и от двух других влюбленных, нашедших друг друга спустя много лет. Встретив бывшего возлюбленного, трактирщика Эмиля (Юрий Соломин), героиня Екатерины Васильевой открывается с новой стороны: резкая и, порой, нарочито грубая фрейлина Эмилия, которая курит трубку и не скупится на ругательства, становится кокетливой, обворожительной дамой и на глазах молодеет на десяток лет.

Атаманша Софья / "Бумбараш"

Екатерину Васильеву, пожалуй, редко увидишь в роли отрицательного персонажа. В картине "Бумбараш", где действие разворачивается в годы Гражданской войны, актриса перевоплотилась в злодейку. Банда атаманши Софьи берет в плен главного героя Бумбараша (Валерий Золотухин), чья попытка побега все же увенчалась успехом, и казнит его друга Яшку (Александр Белина). Бумбараш не намерен сдаваться: он готов противостоять бандитам и отыскать любимую девушку Варю (Наталья Дмитриева), муж которой тесно связан с этими бандитами.

Софья Ивановна / "Приходи на меня посмотреть"

В светлой Новогодней истории Екатерина Васильева сыграла Софью Ивановну, больную мать главной героини Татьяны (Ирина Купченко). Пожилая женщина тоскует, что у ее дочери не сложилось в личной жизни, и полагает, что виной всему - материнский эгоизм. А ей так хотелось бы понянчить внуков! Чтобы порадовать Софью Ивановну, которая перед Новым годом заявляет о своей скорой кончине, Татьяна представляет ошибившегося дверью мужчину (Олег Янковский) своим женихом. Нежданный гость соглашается участвовать в этой афере, которая постепенно набирает обороты.

Кира Анатольевна Шемаханская / "Чародеи"

Екатерина Васильева исполнила роль директора института волшебства НУИНУ (Научный универсальный институт необыкновенных услуг), где вот-вот завершится разработка волшебной палочки. Однако на первый план выходит не создание передового магического устройства, а отношения внутри коллектива: Кире Анатольевне доносят, что ее подчиненная Алена (Александра Яковлева) якобы попыталась увести ее возлюбленного (Валерий Золотухин). Ослепленная ревностью, директриса пытается помешать счастью девушки, разлучив ее с женихом (Александр Абдулов).

Татьяна Петровна / "Не болит голова у дятла"

В картине режиссера Динары Асановой Екатерина Васильева сыграла классную руководительницу семиклассника Севы Мухина по прозвищу Муха. О такой учительнице, наверное, мечтали все: строгая, но чуткая, требовательная, но понимающая. Она следит за тем, чтобы школьная программа обязательно была пройдена, внимательно диктует домашнее задание на лето, и в то же время учительница не может скрыть улыбку, когда главный герой шлепает в ластах, и с пониманием относится к детским шалостям - первым попыткам совершать серьезные шаги.