Фестиваль "Золотая маска" открыл продажу билетов на конкурсные спектакли

Фестиваль Российской национальной театральной премии "Золотая маска" возобновляет работу после перерыва, вызванного пандемией, охватившей весь мир, и объявляет о старте продажи билетов на спектакли-номинанты, которые покажут в столице этой осенью.

Как пояснили в пресс-службе фестиваля, большую часть спектаклей конкурсной программы покажут именно в Москве. Билеты на них можно приобрести с 15 августа на официальном сайте или в кассе фестиваля. Но, обращаем внимание, количество билетов будет ограничено - в связи с новыми требованиями работы театральных и концертных площадок в Москве зрительные залы могут быть заполнены только на половину.

Зато фестивальная афиша впечатляет большим разнообразием драматических спектаклей большой и малой формы. Театр "Приют комедианта" покажет "Преступление и наказание", Южно-Сахалинский "Чехов-центр" везет "Грозу", Архангельский Молодежный театр - спектакль "Папа встретит меня в LA", а Театр ненормативной пластики из Санкт-Петербурга - постановку "Посмотри на него". Новосибирский Театр "Красный факел" представит спектакль "Дети солнца", продолжит конкурсную программу постановка "Пермские боги" Пермского "Театра-театра".

Также зрителей ждут оперы, спектакли современного театра и постановки театра кукол.

Те спектакли из конкурсной программы, которые не удастся привезти в столицу, члены жюри будут смотреть на родных сценах. Первый показ для жюри состоялся в июле - Псковский драматический театр им. А. С. Пушкина представил спектакль "Ревизор".