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15.08.2020 21:20
Рубрика: В мире

Генпрокурор Беларуси: Массовые мероприятия должны согласовываться

Текст: Юрий Когалов

Массовые мероприятия в Беларуси могут проходить только по согласованию с местными органами власти. Это необходимо для обеспечения безопасности участников. Об этом заявил генеральный прокурор республики Александр Конюк в эфире телеканала "Беларусь-1".

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"Республика Беларусь - правовое государство, в котором действуют законы, и отменить их никто не имеет права. Проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей, в соответствии с действующим законодательством, должно быть согласовано с местными органами власти", - отметил генпрокурор, добавив, что это необходимо для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка.

Стоит отметить, что такое несанкционированное массовое мероприятие проходит в настоящее время в Минске. На Пушкинской площади собрались тысячи людей, чтобы почтить память мужчины, погибшего во время беспорядков в начале этой недели (по данным МВД, в его руках взорвалось неустановленное устройство, от полученных травм он скончался). Как передает РИА Новости, люди несут цветы к стихийно возникшему мемориалу.

Как сообщает ТАСС, сотни людей собрались и на площади Независимости, происходящее больше напоминает вечерние гулянья.

Отмечается, субботние акции проходят мирно, без инцидентов. Милиции почти не видно, в основном сотрудники органов правопорядка выборочно проверяют документы, но никого не задерживают.

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