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15.08.2020 21:14
Рубрика: Спорт

Гол-красавец Алексея Миранчука помог "Локомотиву" обыграть "Краснодар"

Текст: Максим Домчев
Московский "Локомотив" в матче второго тура чемпионата России по футболу на домашнем стадионе переиграл "Краснодар" - 1:0.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
ЦСКА обыграл "Тамбов" благодаря голу Шкурина

В матче второго тура в Москве встретились два претендента на награды нынешнего чемпионата страны - "Локомотив" и "Краснодар". В стартовых матчах обе команды одержали победы.

Судьба поединка решилась в первом тайме после того, как лидер "Локомотива" Алексей Миранчук стал автором гола-красавца. Получив передачу с фланга, он эффектно обработал мяч, убрал одним движением защитника и прокинул мяч мимо вратаря.

Этот гол так и остался единственным в матче. "Локомотив", как и ЦСКА, набрал шесть очков после двух туров. У "Краснодара" осталось три очка.

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