Гол-красавец Алексея Миранчука помог "Локомотиву" обыграть "Краснодар"

Московский "Локомотив" в матче второго тура чемпионата России по футболу на домашнем стадионе переиграл "Краснодар" - 1:0.

В матче второго тура в Москве встретились два претендента на награды нынешнего чемпионата страны - "Локомотив" и "Краснодар". В стартовых матчах обе команды одержали победы.

Судьба поединка решилась в первом тайме после того, как лидер "Локомотива" Алексей Миранчук стал автором гола-красавца. Получив передачу с фланга, он эффектно обработал мяч, убрал одним движением защитника и прокинул мяч мимо вратаря.

А вот так Миранчук вывел «Локо» вперед 💥



Защитники «Краснодара» совсем проглядели Лешу:https://t.co/vKd14TQ9BJ pic.twitter.com/S4VtMP13VM — Матч ТВ (@MatchTV) August 15, 2020

Этот гол так и остался единственным в матче. "Локомотив", как и ЦСКА, набрал шесть очков после двух туров. У "Краснодара" осталось три очка.