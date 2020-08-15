Головин принес победу "Монако"

Полузащитник сборной России Александр Головин помог "Монако" победить АЗ в контрольном матче со счетом 2:0.

Пока одни команды в Португалии и Германии бьются за трофеи Лиги чемпионов и Лиги Европы, другие продолжают подготовку к новому сезону.

"Монако", за который выступает россиянин Головин встречался с голландским АЗ. Встреча завершилась победой монегасков - 2:0.

Счет в матче открыл Головин на 21-й минуте. Находясь под острым углом, он хладнокровно и точно пробил мимо вратаря соперника. Гол получился на загляденье.

Бильярдный гол Сани Головина за «Монако» в товарищеском матче против «АЗ Алкмар». Как вам? pic.twitter.com/vPPHFGWqE4 — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) August 15, 2020

Россиянин принял участие и во втором забитом мяче команды. После его удара Виссам Бен Йеддер оказался первым на добивании.