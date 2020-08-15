"Говорят в Китае", фильм второй: настоящие друзья

"Железным братом", то есть настоящим другом китайцы обычно называют самого близкого друга.

Сейчас это популярное в народе выражение все чаще используется в китайской дипломатии для описания искренней дружбы между КНР и дружественными государствами, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Какие страны можно считать настоящими друзьями Китая, и в каких ситуациях они оказывали друг другу помощь и поддержку? Об этом рассказывается во втором видеофильме из серии "Говорят в Китае".