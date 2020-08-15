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15.08.2020 18:06
Рубрика: Спорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании

Текст: Максим Домчев

Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" стал первым по итогам квалификации Гран-при Испании. В воскресенье он стартует с первой позиции.

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В гонку, которая состоится в воскресенье, команда "Мерседес" отправится с первой стартовой линии. Квалификацию Гран-при Испании выиграл британец Льюис Хэмилтон, который лидирует в общем зачете чемпионата мира.

Совсем немного ему уступил его партнер по команде финн Валттери Боттас, отставший на 0,059 секунды. Третий результат у пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена, а четвертым стал переболевший коронавирусом пилот "Рейсинг Поинт" Серхио Перес.

Продолжаются неудачи у немца Себастьяна Феттеля. На этот раз он занял 11-е место, а следом за ним стартует россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури".

Спорт Формула-1

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