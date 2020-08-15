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15.08.2020 21:59
Рубрика: В мире

Японский танкер раскололся надвое у Маврикия

Текст: Александр Саможнев

Японский танкер MV Wakashio, который сел на мель на рифе Маврикия, угрожая экологической катастрофой в Индийском океане, развалился в субботу на части, сообщает Reuters со ссылкой на Национальный кризисный комитет островного государства.

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"Около 16.30 по местному времени в океане была замечена носовая часть судна. На основе рекомендаций экспертов разрабатывается план буксировки", - говорится в заявлении комитета.

В пятницу остаточная нефть с судна просочилась в океан, сообщила агентству президент Маврикийского общества охраны морской среды Жаклин Созье. По данным правительства Маврикия, большая часть нефти была выкачана, но внутри все еще находилось 166 тонн мазута. Власти работали над его удалением. Жители разместили вокруг судна буи из тростника с целью удержания нефтяного пятна.

Японский министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми заявил, что Токио планирует направить группу чиновников из министерства и других специалистов для оценки ущерба. Танкер MV Wakashio принадлежит японской компании Nagashiki Shipping и зафрахтован компанией Mitsui OSK Lines.

Напомним, 25 июля танкер врезался в коралловый риф, разлив около 1000 тонн мазута и поставив под угрозу кораллы, рыбу и других морских обитателей. Ученые назвали инцидент самой страшной экологической катастрофой, который будет сказываться на экономике в течение десятилетий. Маврикий получает доходы в основном от туризма.

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