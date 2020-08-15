Юго-запад США оказался во власти пожаров и аномальной жары

Калифорния и юго-запад США оказались во власти пожаров и аномальной жары. Десятки пожарных расчетов в пятницу были брошены на то, чтобы защитить тысячи домов от лесного пожара, который стремительно распространяется через заросшие кустарником горы к северу от Лос-Анджелеса. В результате пожара в пятницу в штате сгорело 21 строение, тысячи жителей были эвакуированы спасателями.





Эксперты ожидают ухудшения погоды

Стихийное бедствие, получившее название "Озерный пожар", распространилось на более чем 6880 гектарах, вынудив около 1500 человек покинуть свои дома, расположенные поблизости Национального заповедника Анхелеса, сообщает Reuters. По словам официального представителя Лесной службы США Эндрю Митчелла, причина возгорания расследуется, но, скорее всего, в этом виноват человеческий фактор, проще говоря, обычный поджог, который из года в год, несмотря на жесткие наказания практикуют злоумышленники. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало, но пожар угрожал более пяти тысяч домов и других строений в общинах, расположенных в радиусе 65 километров к северу от центра Лос-Анджелеса. Местным жителям было приказано подготовиться к возможной эвакуации на выходных.

По словам представителя пожарной охраны округа Лос-Анджелес Фрэнка Гарридо в операции в крутых каньонах пришлось задействовать вертолеты для пожаротушения. На большей части этих каньонов не было зафиксировано пожаров в течение последних 60 лет. В пострадавшем от засухи Колорадо пожар, распространившийся недалеко от каньона Гранд-Джанкшен, находящемся примерно в 270 километрах к западу от Денвера, опустошил более 23 тысяч гектаров, что сделало его четвертым по величине в истории наблюдений в штате.

Одновременно по всей Южной Калифорнии действовало предупреждение об аномальной жаре, которая ожидается в субботу и воскресенье. На территории этого региона Соединенных Штатов в 2020 году пожары были менее опустошительными. Так, по состоянию на пятницу, в Южной Калифорнии выгорело примерно на 600 тысяч гектаров лесных угодий меньше, чем за тот же период 2019 года. Однако, как ожидается, в следующем месяце пожароопасная обстановка в самом густонаселенном штате Америки значительно ухудшится. Это связано с наступлением двух суховеев - Санта-Ана с юга и Эль-Дьябло на севере штата.

Жара усугубит пандемию

По оценкам синоптиков, на которых ссылается Los Angeles Times, волна тепла в Калифорнии может соперничать со смертельным явлением, наблюдавшимся в июле 2006 года. Аномальная жара является результатом мощного природного циклона с центром в Аризоне, который затронул почти все округа на юго-западе США за исключением прибрежных зон. На этот раз Калифорния погружается в волну жары по всему штату с продолжающейся пандемией COVID-19, отмечают специалисты. В штате был зафиксирован мировой антирекорд за все время пандемии: в четверг было зарегистрировано более 60 тысяч случаев инфицирования. Волна аномальной жары усугубит пандемию COVID-19 - и пандемия усугубит положение тех, кто столкнулся с жарой, заключает NBC. Например, системы охлаждения воздуха могут потенциально способствовать распространению коронавируса. С другой стороны, люди, потерявшие работу, могут избегать использования кондиционеров из-за страха, что они не смогут оплатить счет за электроэнергию. Наконец, волны тепла, как и коронавирус, влияют на дыхательную систему.

Ночи не будут прохладными

Коронеры в округах Лос-Анджелес, Сан-Бернардино и Керн связали около 130 смертей с жарой, включая гипертермию (перегрев тела) и тепловые удары. Но позже эксперты уточнили, что число жертв от аномальной жары в этих округах могло достичь 450 человек. По сообщению представителей метеорологической службы, критическая жара будет наблюдаться несколько дней с 11 до 19 часов. Ночные температуры не будут достаточно прохладными, чтобы обеспечить комфортную условия для сна во многих районах юго-запада, заключили эксперты.

В пятницу сильная многодневная волна тепла достигла пика, вызвав отключение электроэнергии по всей Калифорнии, поскольку энергосистема штата оказалась перегруженной потребностями в энергии. Вечером оператор в Калифорнии, который управляет электросетью штата, объявил об аварийной ситуации третьего уровня. Подобных чрезвычайных ситуаций в штате не происходило с 2001 года.

Между тем

По сообщению NBC News, в США около 150 миллионов американцев будут испытывать температуру выше 32 градусов Цельсия в течение всей следующей недели. Даллас, Хьюстон, Финикс, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Портленд и Сиэтл входят в число городов, где температура воздуха приблизится к отметке в 40 градусов Цельсия в тени. "Продолжительность жары вызывает большее беспокойство, чем рекордные температуры", - заключили в Национальной метеорологической службе США.По прогнозам, с воскресенья по вторник в Долине Смерти в Калифорнии температура поднимется выше 52 градусов по Цельсию, и если это произойдет, то это будет самая высокая температура за всю историю наблюдений.