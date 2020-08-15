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Юрий Лоза поделился воспоминаниями о Валентине Легкоступовой

Новости
    15.08.2020, 13:47
Текст:   Олег Усков

Советский, российский певец и автор песен Юрий Лоза опубликовал в своем Facebook некролог скончавшейся вчера днем певицы Валентины Легкоступовой, которую хорошо знал и с которой работал.

Фото: instagram.com / legkostupovavalentina
Алексей Глызин обвинил в смерти Валентины Легкоступовой ее мужа

"Ушла Валя Легкоступова. Ей не было ещё и пятидесяти пяти. Мы были в добрых отношениях не один десяток лет. Улыбчивая, компанейская, всегда готовая поддержать любое доброе начинание, абсолютно профессиональная на сцене", - пишет Юрий.

Далее отметив, что Легкоступова ушла - "как часто бывает с талантливыми людьми - недооценённой и недораскрученной".

По воспоминаниям Юрия, два года назад Валентина бесплатно выступала на православном фестивале, который он проводит в Бывалино - "как всегда, завела публику и ушла со сцены под восторженные овации благодарных зрителей".

Также артист публикует фото с того вечера, где Легкоступова - "в окружении друзей, жизнерадостная и уверенная, что лучшее в жизни еще впереди".

Ранее певец Алексей Глызин обвинил в смерти Валентины Легкоступовой ее нового мужа.

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