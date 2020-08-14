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Алексей Глызин обвинил в смерти Валентины Легкоступовой ее мужа

Новости
    14.08.2020, 22:16
Текст:   Олег Усков

Советский, российский певец, актер и радиоведущий Алексей Глызин назвал произошедшее с его коллегой, певицей Валентиной Легкоступовой, "дикостью".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Напомним: артистка скончалась сегодня днем в больнице после операции не выходя из комы. При этом ранее появилась версия, что черепно-мозговая травма, ставшая фатальной, могла быть нанесена певице новым мужем - шкипером Фирсовым.

Как считает 66-летний Глызин, в смерти исполнительницы виноват именно ее супруг.

"Это какая-то дикость! Я думаю, что вина полностью лежит на ее муже, с которым, как она говорила, была счастлива", - заявил певец в беседе с РЕН ТВ. Акцентируя, что разговоры о счастье, по его мнению, - "это все глупости", а произошедшее - "вопиющая несправедливость".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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При этом Алексей запомнит Легкоступову как жизнерадостного и замечательного человека, "который стремился делать людям добро", и профессионала.

"Ничего плохого о ней сказать не могу", - резюмировал свой некролог бывший участник ВИА "Веселые ребята".

Ранее смерть Легкоступовой прокомментировала ее подруга, популярная в восьмидесятых годах певица и актриса Екатерина Семенова.

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