Израиль атаковал объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуски шаров со взрывчаткой

Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Это снова было сделано в ответ на продолжающиеся запуски воздушных шаров со взрывчаткой.

За последнюю неделю уже несколько раз из сектора Газа по территории Израиля были запущены шары со взрывными устройствами и зажигательной смесью. В ответ истребители, боевые вертолеты и танки атаковали комплекс военно-морских сил ХАМАС, подземную инфраструктуру и наблюдательные пункты, пишет РИА Новости.

Воздушные шары начали запускать из Газы в сторону Израиля в начале августа. За это время израильские военные уже несколько раз наносили удары по военной инфраструктуре ХАМАС. Израиль также решил временно прекратить поставки топлива в сектор Газа, сократить его рыболовную зону и закрыть КПП Керем-Шалом. Исключение будет сделано для доставки жизненно важных гуманитарных грузов.