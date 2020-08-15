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Рубрика: В мире

Израиль атаковал объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуски шаров со взрывчаткой

Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Это снова было сделано в ответ на продолжающиеся запуски воздушных шаров со взрывчаткой.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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За последнюю неделю уже несколько раз из сектора Газа по территории Израиля были запущены шары со взрывными устройствами и зажигательной смесью. В ответ истребители, боевые вертолеты и танки атаковали комплекс военно-морских сил ХАМАС, подземную инфраструктуру и наблюдательные пункты, пишет РИА Новости.

Воздушные шары начали запускать из Газы в сторону Израиля в начале августа. За это время израильские военные уже несколько раз наносили удары по военной инфраструктуре ХАМАС. Израиль также решил временно прекратить поставки топлива в сектор Газа, сократить его рыболовную зону и закрыть КПП Керем-Шалом. Исключение будет сделано для доставки жизненно важных гуманитарных грузов.

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