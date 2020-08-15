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15.08.2020 12:11
Рубрика: Общество

Компания SpaceX назвала дату запуска астронавтов в космос

Текст: Александр Саможнев
Фото: AP Photo/Charlie Riedel Фото: AP Photo/Charlie Riedel
Фото: AP Photo/Charlie Riedel

Компания SpaceX при содействии NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) планирует запустить в космос полноценный экипаж не ранее 23 октября. В миссии под названием Crew-1 примут участие три американских и один японский астронавт. Они отправятся в капсуле корабля SpaceX Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС), сообщает портал ibtimes.com.

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По данным издания, астронавты будут находиться на станции в течение полугода с целью проведения исследований и выполнения других заданий. В состав экипажа войдут Майк Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уолкер и Соичи Ногути. Ракета SpaceX Falcon 9, которая должна понять капсулу, прибыла во Флориду в июле для подготовки к запуску Crew-1.

Ранее NASA и SpaceX планировали запуск Crew-1 в конце сентября. В агентстве заявили, что отсрочка позволит "осуществить передачу экипажа" на борт космической станции. Экипаж Crew-1 пробудет на МКС до конца апреля, а запуск экипажа SpaceX Crew-2 запланирован на весну 2021 года.

Объявление было сделано спустя две недели после успешного завершения тестового полета SpaceX Demo-2 с двумя астронавтами NASA. Это был первый в истории полет в составе экипажа. Если не будет обнаружено никаких серьезных проблем, NASA сертифицирует ракетную и капсульную систему SpaceX для организации регулярных полетов астронавтов на МКС.

Общество Космос

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