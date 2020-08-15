Лукашенко: Беларуси посредники не нужны

В Беларуси есть законное правительство, и посредники для урегулирования ситуации в стране ей не нужны. Об этом, как передает ТАСС со ссылкой на БЕЛТА, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания в Центре стратегического управления в министерстве обороны.

Президент отметил, что в настоящее время предпринимаются попытки "раскачать обстановку" в Беларуси, призывают трудовые коллективы устроить забастовки. "Хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим", - заявил Лукашенко, добавив, что Беларусь всегда должна быть готова "ответить на любые вызовы".

Тем же правительствам, что предлагают свои услуги в качестве посредника для переговоров между законной властью и оппозицией, президент Беларуси посоветовал сначала у себя навести порядок. "У нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", - заявил Лукашенко.

Он также отметил, что угрозы в адрес военнослужащих, правоохранителей и их семей недопустимы. А тех, кто это делает, он предупредил: "Не надо играть с огнем! Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве".