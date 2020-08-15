Лукашенко назвал своей целью сохранение независимого и стабильного государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит перед собой только одну цель - сохранить независимое и стабильное государство. Об этом глава государства заявил на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны республики.

"У меня нет иных целей в настоящий момент, кроме как сохранить независимое и стабильное государство", - цитирует Лукашенко БелТА. Президент подчеркнул, что власть в стране стабильна. "Если кто-то думает, что тут власть ослабела, дрожит, что президент не то сбежал, не то заболел, не то умер, как тут преподносили недавно… Не дождетесь!" - заявил он.

Сегодня президент Беларуси также поручил премьер-министру, министрам и председателям государственных комитетов осуществлять свои функции до формирования нового состава правительства. Согласно Конституции, кабмин слагает свои полномочия после выборов главы государства.