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15.08.2020 12:30
Рубрика: В мире

Лукашенко: Защита Беларуси - это защита всего Союзного государства

Текст: Юрий Когалов
Агрессия против Беларуси создает угрозу не только республике, но и всему Союзному государству. Об этом, как передает ТАСС со ссылкой на БЕЛТА, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Минске.

По его словам, происходящее в стране напоминает подготовку к цветной революции. "Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы же методички читали цветных революций", - отметил Лукашенко, добавив, что не обошлось и без внешнего вмешательства. "Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси", - заявил президент, добавив, что намерен обсудить происходящее в республике с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава МИД Беларуси готов обсудить с зарубежными партнерами ситуацию в стране

"Потому что это уже угроза не только Беларуси. Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим", - отметил Лукашенко. По его словам, участники акций протеста этого не понимают, зато это прекрасно понимают те, кто их координирует и направляет, и работают они профессионально, вбрасывая в медиапространство постановочные кадры и фейки. "У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли - заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел", - заявил президент Беларуси.

По его мнению, все это делается для того, чтобы "у народа создать вот это подленькое настроение". "Не получится. Мы этого допустить не должны", - подчеркнул Лукашенко.

Президент Беларуси также отметил, что новое правительство, которое должно быть сформировано после его переизбрания, должно уделить приоритетное внимание экономике. "Понятно, что разного рода каналы, определенные средства массовой информации будут раскачивать эту ситуацию, что выходите, бастуйте… Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего", - заявил Лукашенко.

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