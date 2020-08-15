МИД Беларуси: Минск заинтересован в продолжении диалога с ЕС

Белорусская сторона считает выстраивание отношение с Евросоюзом одним из приоритетных направлений своей внешней политики. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя сообщения о том, что Брюссель начинает работу над введением новых санкций в отношении Минска.

"Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений. Поэтому в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение пусть и сложного, но диалога", - отметил представитель дипведомства. По его словам, санкции станут "концом политики".

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Брюссель намерен подготовить список официальных лиц, против которых будут введены ограничительные меры.