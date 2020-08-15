В России начато производство вакцины от коронавируса

В России началось производство первой в мире вакцины от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

"Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России", - приводит сообщение агентство ТАСС. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал журналистам, что первые партии российской вакцины от коронавируса, созданной за 5 месяцев, будут выпущены в течение 2 недель. В первую очередь они будут направлены медицинским работникам. Вакцинация от COVID-19 будет полностью добровольной.

Министр подчеркнул, что платформа, на которой был создан лекарственный препарат, хорошо изучена. На ней создавались и другие вакцины. 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле.

Сейчас Центр им. Гамалеи готовит пакет документов для получения разрешения на тестирование вакцины от COVID-19 на детях. Полностью обработанный протокол может быть готов через 3-5 месяцев.