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15.08.2020 14:30
Рубрика: Происшествия

Мошенники вывели за рубеж миллиарды рублей по ложным судебным искам

Текст: Михаил Фалалеев

Аферисты применили новую мошенническую схему незаконного вывода из страны денег. Для этого они использовали подстроенные судебные решения.

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что схема заключалась в создании фиктивной задолженности между подконтрольными злоумышленникам организациями. Затем представитель якобы "пострадавшей" фирмы обращался в арбитражный суд с иском о взыскании долга. После вынесения судебного решения о взыскании суммы задолженности, исполнительный лист направлялся в Федеральную службу судебных приставов. По исполнительному производству с банковского счета должника денежные средства списывались на счет ФССП. После этого истец обращался с заявлением о перечислении денежных средств на расчетный счет принадлежащей ему организации, зарегистрированной в иностранном государстве. Таким образом за рубеж незаконно выводились миллиарды рублей.

Незаконный канал вывода денег за рубеж был пресечен сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве и представителями Управления ФСБ России по Москве и Московской области. Проведено более 50 обысков в офисных помещениях и жилищах фигурантов. Обнаружены электронные ключи системы "банк-клиент" и печати свыше двухсот юридических лиц, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение для

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 193.1 УК РФ.

Двое активных участников группы помещены под домашний арест, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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