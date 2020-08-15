Мошенники вывели за рубеж миллиарды рублей по ложным судебным искам

Аферисты применили новую мошенническую схему незаконного вывода из страны денег. Для этого они использовали подстроенные судебные решения.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что схема заключалась в создании фиктивной задолженности между подконтрольными злоумышленникам организациями. Затем представитель якобы "пострадавшей" фирмы обращался в арбитражный суд с иском о взыскании долга. После вынесения судебного решения о взыскании суммы задолженности, исполнительный лист направлялся в Федеральную службу судебных приставов. По исполнительному производству с банковского счета должника денежные средства списывались на счет ФССП. После этого истец обращался с заявлением о перечислении денежных средств на расчетный счет принадлежащей ему организации, зарегистрированной в иностранном государстве. Таким образом за рубеж незаконно выводились миллиарды рублей.

Незаконный канал вывода денег за рубеж был пресечен сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве и представителями Управления ФСБ России по Москве и Московской области. Проведено более 50 обысков в офисных помещениях и жилищах фигурантов. Обнаружены электронные ключи системы "банк-клиент" и печати свыше двухсот юридических лиц, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение для

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 193.1 УК РФ.

Двое активных участников группы помещены под домашний арест, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.