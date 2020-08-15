Назван продукт с доказанной способностью снижать сахар

Самой изученной специей является имбирь. Однако многие до сих пор склонны преувеличивать или преуменьшать достоинства популярного продукта, считает диетолог из Испании Айтор Санчес.

Врач назвал два важных свойства, которые есть у имбиря. Это способность оказывать антиоксидантный эффект, что делает продукт полезным для профилактики заболеваний. Еще одно доказанное свойство связано с тем, что имбирь способствует повышению чувствительности к инсулину и снижению уровня глюкозы в крови. Кстати, как раз из-за этого не рекомендуется использовать имбирь людям, которые принимают специальные препараты для лечения сахарного диабета. В этом случае перед применением имбиря следует обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

- Есть мнение, что употребление имбиря может вызвать проблемы с пищеварением. Стоит отметить, что проблемы могут возникать, если есть продукт в большом количестве, а не при традиционном использовании имбиря в качестве специи к блюдам, - отметил Санчес.