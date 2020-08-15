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Названа лучшая романтическая комедия всех времен

Новости
    15.08.2020, 14:42
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Опубликован очередной киночарт. На этот раз эксперт The Independent предлагает нам ознакомиться со списком 34 лучших, по его мнению, ромкомов - романтических комедий. Естественно, спорным. По крайней мере - в плане распределения мест в нем.

Фото: kinopoisk.ru
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Итак, на первую строчку своего "хит-парада" издание вынесло ленту Роба Райнера по сценарию Норы Эфрон "Когда Гарри встретил Салли" (When Harry Met Sally…, 1990), главные роли в которой сыграли Билли Кристалл и Мэг Райан. Картину предложено считать практически каноном ромкомов 90-х, давшим старт целой волне подобных фильмов и заложившим дежурный набор клише субжанра.

Второе место - вновь картина с Мэг Райан, "Вам письмо" (You've Got Mail, 1998), где ее экранным партнером стал Том Хэнкс. Тогда как Нора Эфрон не только написала сценарий, но и поставила фильм.

Третья строчка - "Энни Холл" (Annie Holl, 1977) Вуди Аллена. C Дайан Китон и, разумеется, самим Алленом. У фильма четыре "Оскара".

Далее - "Филадельфийская история" (The Philadelphia Story, 1940) с Кэтрин Хёпберн и Кэрри Грантом, взявшая два "Оскара".

Пятое место - "Скажи что-нибудь" (Say Anything, 1989) Кэмерона Кроу с Джоном Кьюсаком и Лили Тейлор.

Фото: Предоставлено каналом "Россия 1"
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"День сурка" с Мюрреем - лишь шестой, седьмой - "Ноттинг-Хилл" с Хью Грантом и Джулией Робертс, восьмой - "Свадьба лучшего друга", опять с Робертс, "Квартира" Билли Уайлдера, создателя "В джазе только девушки", - девятая строчка. Замыкают десятку "10 причин моей ненависти" с Хитом Леджером.

Весь список, где автор аргументирует свой выбор, - по ссылке. В нем есть "Дневник Бриджет Джонс", "Римские каникулы", "Из 13 в 30", "Джентльмены предпочитают блондинок" и, может, лишь парочка фильмов, о существовании которых вы могли не знать.

"Красотка" с вышеназванной Робертс тоже есть. Причем это всё еще список ромкомов - напомним.

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