Названы любимые фильмы российских женщин

Перед соответствующим праздником в Сети появился "честный" список наиболее любимых российскими женщинами художественных фильмов.

Как пояснено, проект "Кино Mail.ru" изучил предпочтения зрительниц и составил на их основе рейтинг, в который вошли "наиболее высоко и часто оцениваемые женской аудиторией ленты".

Результат - без особых сенсаций: голливудская мелодрама 1990 года "Красотка" режиссера Гэрри Маршалла, которая, кстати, по изначальной задумке должна была стать драмой с душераздирающим финалом, - лидер "чарта".

Но вот вторая строчка внезапна - там пережившая множество ремейков французская картина 2011 года "1+1" - "о трогательной дружбе африканского эмигранта с богатым бизнесменом, оказавшимся в инвалидном кресле".

Замыкает первую тройку "Служебный роман" Эльдара Рязанова.

Следом - "Москва слезам не верит", "Титаник", "Любовь и голуби", "Грязные танцы", "Форрест Гамп", "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Унесенные ветром".