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15.08.2020 16:43
Рубрика: Digital

Первый взгляд на Galaxy Note20 Ultra

Текст: Иван Черноусов
Компания Samsung традиционно представляет две флагманские линейки смартфонов - это Galaxy S в конце зимы или начале весны и Galaxy Note - его всегда показывают в августе. Несмотря на то, что серии S и Note похожи друг на друга, принципиальным отличием последнего является стилус, который с каждым годом приобретает все больше "наворотов" - в остальном два смартфона очень похожи друг на друга. Давайте посмотрим, что представляет из себя старший флагман линейки Note - Note20 Ultra.


Дизайн и позиционирование

На тест к "РГ" попал аппарат цвета Mystic Bronze или в переводе на русский язык "Бронзовый". На мой взгляд, это самый красивый цвет в серии Galaxy Note в этом году. Кроме того, такое цветовое решение наиболее практичное, поскольку стекло в данном случае сатинированное (матовое) - оно не собирает отпечатков пальцев, в отличие от черного и белого варианта. Хотя два последних цвета тоже смотрятся интересно. Все смартфоны защищены Corning Gorilla Glass 7 и стали устойчивее как к царапинам, так и к падениям. Тем не менее, чехол все же придется купить - блок камер выступает из корпуса, вы будете задевать им за карман одежды, когда убираете туда смартфон.
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Все элементы управления гаджетом на своих привычных местах - на правой грани расположилась кнопка включения и качелька громкости. На верхней боковой грани - микрофон, слот для двух nano-sim и карты памяти MicroSD. На нижней грани расположились еще один микрофон, разъем USB Type C и стилус. На левой грани на этот раз никаких клавиш нет.

Для кого этот смартфон? Для тех, кому в работе обязательно нужен стилус - это бизнесмены, журналисты. Пользоваться Galaxy Note без стилуса - это все равно что любоваться спортивным автомобилем у себя в гараже. Смотрится классно, но ощущения все равно не те, которые могли бы быть, если бы вы на нем ездили. Писать на смартфоне очень удобно - полное ощущение того, что вы пишете карандашом на обычной бумаге.

Дисплей

Диагональ экрана Galaxy Note 20Ultra 6,9 дюйма, разрешение экрана - QHD - 3088 х 1440 пикселей. По умолчанию установлено FHD+ - 2316 х 1080 пикселей. Скажу честно, разница между этими двумя вариантами "на глаз" практически незаметна, поэтому вполне можно оставить разрешение по умолчанию. Дисплеи Samsung уже давно стали эталонными на рынке смартфонов и это признают даже в Купертино. У экрана прекрасная цветопередача и отличная яркость. Также можно "поиграться" с режимами - например, поставить насыщенные или естественные цвета. В первом случае яркость и контрастность картинки максимальные, во втором - они слегка приглушенные. Я оставил первый вариант, хотя знаю коллег, которым больше нравится второй, - тут целиком и полностью дело вкуса.

Поддерживается частота экрана в 120 Гц. Позволю себе процитировать фразу из обзора S20 Ultra: "Прежде чем говорить о том, "зачем нужны 120 Гц на мобильном устройстве" и "все это баловство", следует сравнить работу дисплея в двух режимах - 60 и 120 Гц соответственно. Разница видна невооруженным взглядом. Во втором случае меню листается гораздо плавнее".

Камеры

Фото: istock
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В Galaxy Note20 Ultra установлен следующий набор фотомодулей: ультраширокоугольная камеру на 12 Мп с диафрагмой f/2.2, "ширик" на 108 мегапикселей с диафрагмой f/1.8 и телефотообъектив на 12 мегапикселей c диафрагмой f/3.0 с пятикратным оптическим зумом и гибридным 50-кратным зумом. По сравнению с S20 Ultra было принято решение отказаться от ToF сенсора, но зато появилась лазерная фокусировка - и это очень классная фишка. Смартфон мгновенно меняет фокус в кадре на нужный предмет. Объясню, как это работает - допустим, вы направили объектив далеко вперед, на поле с цветами. Но внезапно решили, что главным героем экспозиции должен стать LEGO-человечек. Вы можете резко поставить человечка перед камерой, и последняя тут же сфокусируется на нем.

Качество съемки на Note20 Ultra отличное. В Samsung улучшили детализацию в режиме 108-мегапикселей и немного поменяли программные алгоритмы. Поддерживается съемка видео в разрешении 8К, но, как и S20 Ultra она ограничена пятью минутами. Разумеется, можно снимать видео и в 4К и более низких разрешениях. Фронтальная камера у Note20 Ultra на 10 мегапикселей с диафрагмой f/2.0 - любители селфи ее точно оценят.

S Pen

Мы плавно подошли к главной фишке этого смартфона, то ради чего все берут серию Galaxy Note - S Pen. Южнокорейские инженеры с каждым годом улучшают этот элемент - например, в Note 10+, скорость отклика стилуса составляла 42 мс, а в Note20 Ultra она составляет 9 мс - таким образом, она повысилась более чем в 4,5 раза.

Использовать стилус можно в совершенно разных сценариях - например, для дистанционного управления устройством - при создании фотографий или видео, поддерживаются жесты в воздухе. А в приложении Samsung Notes теперь можно подписывать различные документы - это куда удобнее, чем тыкать в экран мышкой или пальцем.

Еще одной функцией, про которую стоит упомянуть, одновременная запись звука и создание заметок. Допустим, если вы слушаете выступление лектора в институте или какую-то презентацию, можно что-то записать в заметках, а потом, когда вы еще раз вернетесь к своим записям, аудио автоматически "перескочит" на нужный момент. Функция невероятно простая, но наверняка придется по душе многим.

Кроме того, можно написать на смартфоне рукописный текст при помощи S Pen, а затем гаджет автоматически "переведет" его на нужный язык. Из новинок этого года можно отметить фишку с календарем - прямо поверх календаря вы можете делать собственные заметки.

Производительность

Под "капотом" Galaxy Note20 Ultra установлен чип Exynos 990, который работает по технологии 7 нм. На российском рынке будет представлено две версии "ультры" - это 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти и 12 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти. И снова позволю себе процитировать то, что я писал про S20 Ultra этой весной - "Свидетели секты "Qualcomm лучше Exynos" будут доказывать, что европейские пользователи получают "урезанную" версию смартфона с меньшей производительностью, однако это миф. Запаса мощности чипа хватит как минимум на пару лет".

Аккумулятор

Фото: istock
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Емкость аккумулятора в смартфоне составляет 4500 мАч и поддерживается функция быстрой зарядки, которая называется USB Power Delivery 3.0. С помощью комплектного устройства на 25 Вт можно зарядить батарею Note20 Ultra на 100% всего за один час. За полчаса можно получить устройство до 60%. Благодаря функции обратной зарядке можно зарядить смартфон, наушники или любой другой девайс беспроводным способом. Ее мощность составляет 9 Вт.

Интересные фишки

Galaxy Note20 Ultra поддерживает самый современный стандарт Wi-Fi 6, который совсем недавно прошел сертификацию в России. Разумеется, присутствует и NFC-модуль, есть поддержка Samsung Pay, Google Pay и так далее. Аппарат не боится воды - как и его предшественники, он защищен по стандарту IP68. Версия Bluetooth - 5.0, можно отправлять аудио сразу на несколько устройства. Есть опция QuickShare, позволяющая передавать большие файлы на другие устройства Samsung.

Вместо итогов

Galaxy Note20 Ultra - интересный и самобытный девайс, который точно найдет своего покупателя. Других таких предложений на рынке в настоящий момент просто нет - серия Note предлагает уникальные возможности, которых нет у конкурентов. Сейчас у Note20 Ultra, по сути, всего один конкурент - это прошлогодний Note 10+. Но если сравнивать их "в лоб", то наберется множество изменений - год разницы дает о себе знать. Тем, кто любит и понимает эту линейку смартфонов, однозначно стоит задуматься об обновлении.

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