Подписано соглашение об усилении военного сотрудничества Польши и США

Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с поездкой по ряду восточноевропейских стран, и министр национальной обороны Польши подписали в Варшаве соглашение, которое предусматривает расширение американского военного присутствия в регионе, сообщает телеканал Euronews.

Портал defenсе24 подтвердил детали документа через два независимых источника. Предполагается, что военное присутствие США в Польше будет усилено в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным президентами Дональдом Трампом и Анджеем Дудой в 2019 году.

В том числе, предусматривается создание с октября в Польше передового командования V корпуса Сухопутных войск США, размещение на ротационной основе бронетанковой бригады в Жагань-Свентошуве, развертывание эскадрильи беспилотных летательных аппаратов "Жнец" в Ласке, а также формирование польско-американского центра боевой подготовки в Дравско-Поморском и центра воздушных грузоперевозок для ВС США во Вроцлав-Стараховицах.

Defence24 выяснил, что соглашение также устанавливает правовые рамки для расширения американского военного присутствия в Польше. Оно также создает основу для организации большего числа военных учений с участием США. Дополнительная инфраструктура, которая будет создана, позволит быстро увеличить численность американских войск, размещенных в Польше, до 20 тысяч человек, особенно в кризисных ситуациях.

Военная инфраструктура станет собственностью Польши. Она будет разделена с американцами, оставаясь польской собственностью. На новые объекты также допустят польский персонал. Ответственность за создание объектов возложена в первую очередь на Польшу. Варшава будет координировать завершение работ с американской стороной.

Напомним, в настоящее время в Польше дислоцировано около пяти тысяч американских военнослужащих. Недавно было достигнуто соглашение об увеличении численности военных еще на одну тысячу.