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15.08.2020 10:29
Рубрика: Общество

Польско-советская война остается точкой раздора в истории двух стран

Текст: Владимир Емельяненко
Столетие польско-советской войны 1919-1921 годов в истории двух стран отмечается по-разному. В истории России - это эпизод отвоевания Киева, Вильно и поражения под Варшавой. В истории Польши - "Чудо на Висле" является одной из "точек сборки" государственности Польши и используется в антироссийской пропаганде в контексте насаждаемого на Украине и в Беларуси националистического концепта "благоденствия". При этом умалчивается, что военные действия начались с нападения Польши на Беларусь и Украину после создания во Франции 70-тысячной польской армии на деньги французов в размере 1 миллиарда франков (71,5 миллиона долларов). В мае 1920 года польские войска захватили Киев. Однако войска Красной Армии вскоре вернули Киев и перешли в контрнаступление: 11 июля был освобожден Минск, 14 июля - Вильно, 19 июля - Гродно, 1 августа - Брест.

- Лишь после того, как США и Англия передали Польше военную технику и вооружение, ее превосходство над РККА стало абсолютным. - говорит научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. - В этих условиях наступление РККА на Варшаву было ошибкой, оно завершилось поражением. Погибло более 25 тысяч красноармейцев. По разным данным, от 80 до 130 тысяч человек попали в плен. Они содержались в лагерях, которые лучше называть концлагерями. В плену, по подсчетам российских историков, погибло от 28 до 60 тысяч человек. Однако польская сторона до сих пор оставляет засекреченными данные о пленных, и под разными предлогами отказывает России в установке на Раковицком кладбище города Кракова, где установлено захоронение 1200 пленных красноармейцев, памятного креста. А судьба пленных является не менее важным вопросом для российско-польских отношений, чем Катынская проблема.

Фото: Sanok Historical Museum
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В польской истории поражение Красной Армии в боях за Варшаву - это "Чудо на Висле", преподносимое как "подвиг поляков, остановивших советизацию Европы".

- Однако история войны 1920 года - это не только контрнаступление польских войск, - говорит эксперт Института военной истории Военной академии Генштаба ВС России Алексей Исаев. - Польша пошла на Восток, воспользовавшись гражданской войной в России, чтобы расширить свои территории за счет Украины и Беларуси, но была оттуда изгнана Красной Армией, поэтому все преподносит в виде лубка - "спасение Европы от злобных большевиков". Это пример того, как история используется не для извлечения уроков, а для создания химер.

Однако, как признают эксперты, химеры тем и опасны, что живучи. Та война в общественном мнении ЕС, действительно больше известна в польском изложении - как "спасение Европы от угрозы советизации". И хотя в России много академических трудов, построенных не на идеологии, а на фактах территориальных претензий Польши к советской России, в которых она проиграла, о войне 1919-1921 годов знает узкий круг специалистов. Внятного "научпопа" в России нет. В РВИО убеждены, что если его не развивать, есть опасность, что химера, которая проповедуется как "Чудо на Висле" доберется до России.

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