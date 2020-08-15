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15.08.2020 10:52

Попытки помешать гуманитарному общению с Китаем противоречат интересам народа США

13 августа госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением, в котором назвал американский центр "Института Конфуция" "дипломатической миссией". При этом заявив: "Институт Конфуция является инструментом пропаганды и расширения глобального влияния Коммунистической партии Китая". Необоснованные высказывания Помпео в духе холодной войны - это усмешка в адрес США, которые славились как "оплот мультикультурализма", пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

В тот же день американский центр "Института Конфуция" опубликовал ответное заявление, в котором говорится: "Наш центр не связан с университетами, не участвует ни в каких курсах, трудоустройстве или финансировании. Американский центр "Института Конфуция" не вмешивается в организацию и управление курсами "Института Конфуция" в университетах"．

"Институт Конфуция" - некоммерческая образовательная организация, созданная Китаем в сотрудничестве с другими странами. К примеру, в Соединенных Штатах все "Институты Конфуция" создаются на паритетных началах китайскими и американскими университетами, их работа строится на принципах взаимного уважения, дружественных консультаций, равенства и взаимной выгоды и осуществляется после заявлений американской стороны. Деятельность и управление этих институтов ведутся открыто, прозрачно и отвечают букве закона.

Согласно статистическим данным, с 2006 года в Соединенных Штатах действовал 81 "Институт Конфуция" и 13 "классов Конфуция". Эти учреждения внесли большой вклад в укрепление взаимопонимания между обществами Китая и Соединенных Штатов, получили широкое признание и поддержку людей в США.

Подавление деятельности "Институтов Конфуция" в США происходит в условиях беспрецедентных дипломатических трудностей в китайско-американских отношениях. Нападки на "Институты Конфуция" - новая попытка идеологической атаки на Китай со стороны политической элиты США.

Известный американский экономист Джеффри Сакс в интервью BBC сказал, что в США есть силы, пытающиеся спровоцировать новую холодную войну с Китаем. По его словам, если эти силы продолжат свою деятельность и расширят число сторонников, то Соединенные Штаты окажутся в глубоком кризисе из-за обостряющихся противоречий.

До сих пор китайско-американское взаимодействие было обусловлено потребностями времени, оно отвечает общим интересам двух стран. Попытки таких американских политиков, как Майк Помпео, распространять теорию китайской угрозы и насильственно препятствовать гуманитарным обменам между двумя странами противоречат интересам и желаниям американского народа.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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